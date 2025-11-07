Водночас Зеленський зауважив, що він не знає відносин між Будапештом та Вашингтоном й не може передбачити питання, які можуть обговорювати на зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг глави держави.

Що сказав Зеленський про Орбана?

За словами Зеленського, Орбан хоче повернути Трампа в Угорщину для зустрічі з Путіним.

Якщо є зустріч, де б вона не була, яка точно дає закінчення війни та припинення вогню, Україна буде підтримувати ті чи інші формати,

– запевнив президент.

Однак підкреслив, що якщо зустрічі потрібні для "електорального салюту" Орбана та не дадуть жодного результату, то Київ не може підтримувати їх. Він також зауважив, що зустрічі без України не допоможуть у врегулюванні війни.

Окрім цього, Зеленський висловив переконання, що Орбан порушить енергетичне питання і вимагатиме в США особливих відносин Росії та Угорщини.

Президент вкотре нагадав, що готовий до переговорів на будь-якій території, окрім Росії та Білорусі, адже вони воюють проти України.

