Премьер Венгрии проводит встречу с Дональдом Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Будут ли говорить Орбан и Трамп об Украине?

Перед началом переговоров Трамп пригласил Орбана выступить в зале заседаний Кабинета министров, отметив, что целью встречи является открытие новой страницы в отношениях между Вашингтоном и Будапештом.

Причина, почему мы здесь, заключается в том, чтобы открыть новую главу в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Венгрией,

– говорит он.

Орбан продолжает, говоря, что война в Украине является "самым важным вопросом для нас".

"Мы хотели бы обсудить с вами, как мы можем внести свой вклад, чтобы помочь вам в ваших мирных усилиях", – добавляет он.

