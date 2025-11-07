Премьер Венгрии проводит встречу с Дональдом Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Будут ли говорить Орбан и Трамп об Украине?
Перед началом переговоров Трамп пригласил Орбана выступить в зале заседаний Кабинета министров, отметив, что целью встречи является открытие новой страницы в отношениях между Вашингтоном и Будапештом.
Причина, почему мы здесь, заключается в том, чтобы открыть новую главу в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Венгрией,
– говорит он.
Орбан продолжает, говоря, что война в Украине является "самым важным вопросом для нас".
"Мы хотели бы обсудить с вами, как мы можем внести свой вклад, чтобы помочь вам в ваших мирных усилиях", – добавляет он.
Зеленский высказался относительно намерений Орбана в Вашингтоне
По словам Зеленского, Орбан хочет вернуть Трампа в Венгрию для встречи с Путиным.
Зеленский отметил, что Украина поддерживает встречи, которые способствуют окончанию войны, но не поддерживает меры для "электорального салюта" Орбана.