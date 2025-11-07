Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що сказав Трамп про Віктора Орбана під час зустрічі 7 листопада?

Дональд Трамп досить схвально відгукується про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Президент додав, що лідер угорського уряду може посприяти шансу його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Також, за словами Трампа, Орбан є хорошим лідером.

Він дуже впливова людина, його люблять. У нього немає злочинності, немає проблем, як у деяких країнах. У нього, мабуть, є кілька проблем, про які я не знаю, можливо, про які я не хочу знати,

– сказав президент США.

Дональд Трамп вважає, що Орбан має хороші зв'язки з Путіним та "дуже добре його знає".

Видання Sky News зауважило, що угорський прем'єр своєю чергою відзначив "величезні позитивні для європейського континенту" зусилля Трампа.

"Але водночас ми не єдині, бо Брюссель та європейці мають різний підхід до війни. Тож єдиним урядом, який виступає за мир, є уряд Сполучених Штатів та маленька Угорщина в Європ", – сказав Орбан.

Зазначимо, що коли журналісти запитали Дональда Трампа про його зустріч із Путіним у Будапешті, він відповів, що "шанс є завжди". Як повідомлялося раніше, минулого місяця Трамп і Путін мали телефонну розмову. Після неї з'явилися попередні домовленості щодо саміту в Угорщині. Однак США її скасували, ймовірно, через сумніви щодо досягнення мирної угоди.

Чи може Орбан якимось чином впливати на рішення Трампа?

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що Віктор Орбан не має реальних важелів впливу на Дональда Трампа. Угорський прем'єр, імовірно, хотів би мати підтримку Трампа, щоб отримати особливі умови для закупівлі російських енергоносіїв. На думку Рейтеровича, якщо американський лідер піде на поступки Вікторові Орбану, то це буде ризик й "небезпечний прецедент у відносинах США з Європою".

Зустріч Орбана і Трампа: що відомо?