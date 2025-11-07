Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що Орбан не має реальних важелів впливу на Трампа. Він припустив, що будь-які поступки угорському прем'єру стали б для американського політика ризиком і могли б створити небезпечний прецедент у відносинах США з Європою.

Як зустріч Орбана з Трампом може вплинути на Європу?

Прем'єр Угорщини прагне заручитися підтримкою Дональда Трампа, щоб отримати особливі умови для закупівлі російських енергоносіїв. Такий крок може поставити під загрозу єдність ЄС і підірвати довіру до спільної санкційної політики проти Москви.

Якщо Орбан справді зможе вплинути на Трампа, то ціна Трампу нульова. Це неспівставні фігури,

– зазначив Рейтерович.

Політолог пояснив, що Орбан не може виступати як рівний партнер американського лідера. Будь-яка спроба нав'язати Трампу свої умови виглядатиме принизливо як для самого прем'єра, так і для європейських союзників США.

Чому поступки Трампа Орбану можуть стати для нього проблемою?

Для Дональда Трампа зустріч із Віктором Орбаном несе більше ризиків, ніж вигод. Політолог пояснив, що позиція Вашингтона щодо енергетичної залежності Європи від Росії завжди була жорсткою. У США неодноразово заявляли, що купівля російської нафти та газу суперечить принципам санкційної політики і є проявом подвійних стандартів. Саме тому Європейський Союз ухвалив рішення поступово відмовитися від російських енергоносіїв до 2026 року.

Якщо Трамп піде на поступки Орбану, він зробить постріл собі в коліно,

– наголосив політолог.

На цьому тлі спроби Віктора Орбана домовитися з Трампом про винятки для Угорщини виглядають недоречними. Якщо США погодяться на таку поблажку, інші європейські країни поставлять під сумнів чесність американської позиції. Рейтерович зауважив, що у такому випадку Трамп створить небезпечний прецедент і ризикує втратити довіру союзників.

