Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что Орбан не имеет реальных рычагов влияния на Трампа. Он предположил, что любые уступки венгерскому премьеру стали бы для американского политика риском и могли бы создать опасный прецедент в отношениях США с Европой.

Как встреча Орбана с Трампом может повлиять на Европу?

Премьер Венгрии стремится заручиться поддержкой Дональда Трампа, чтобы получить особые условия для закупки российских энергоносителей. Такой шаг может поставить под угрозу единство ЕС и подорвать доверие к общей санкционной политике против Москвы.

Если Орбан действительно сможет повлиять на Трампа, то цена Трампу нулевая. Это несопоставимые фигуры,

– отметил Рейтерович.

Политолог объяснил, что Орбан не может выступать как равный партнер американского лидера. Любая попытка навязать Трампу свои условия будет выглядеть унизительно как для самого премьера, так и для европейских союзников США.

Почему уступки Трампа Орбану могут стать для него проблемой?

Для Дональда Трампа встреча с Виктором Орбаном несет больше рисков, чем выгод. Политолог объяснил, что позиция Вашингтона по энергетической зависимости Европы от России всегда была жесткой. В США неоднократно заявляли, что покупка российской нефти и газа противоречит принципам санкционной политики и является проявлением двойных стандартов. Именно поэтому Европейский Союз принял решение постепенно отказаться от российских энергоносителей до 2026 года.

Если Трамп пойдет на уступки Орбану, он сделает выстрел себе в колено,

– подчеркнул политолог.

На этом фоне попытки Виктора Орбана договориться с Трампом об исключениях для Венгрии выглядят неуместными. Если США согласятся на такую поблажку, другие европейские страны поставят под сомнение честность американской позиции. Рейтерович заметил, что в таком случае Трамп создаст опасный прецедент и рискует потерять доверие союзников.

