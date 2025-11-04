Поэтому хотелось бы, чтобы Виктор Орбан поддерживал Украину или хотя бы не мешал нашему государству на пути в Европейский Союз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского на Саммите по вопросам расширения ЕС.

"Прежде всего я не считаю, что кто-то имеет право влиять на выбор и выборы в Венгрии. Это их личное право. Я не хочу иметь с этим ничего общего. Я считаю, что это война за свободу страны, которая в 14 раз меньше страны-агрессора", – подчеркнул украинский лидер.

Почему важна поддержка со стороны Венгрии?

Владимир Зеленский отметил, что нужно уважать друг друга, и это не вопрос личностей. Украина переживает войну и борется за свое выживание. Поэтому нашему государству необходима поддержка Венгрии, в частности.

Мы хотим, чтобы Венгрия нас поддержала. Если не может сделать это, то пусть хотя бы не блокирует нас на нашем пути. Есть правила, мы им соответствуем. Мы хотели бы, чтобы нас уважали. Это уважение не просто к нам. Это уважение венгерского лидера к Европейскому Союзу. Венгрия – это часть ЕС,

– объяснил президент.

Отношения Украины и Венгрии: последние новости