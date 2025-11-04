Тому хотілося б, щоб Віктор Орбан підтримував Україну або хоча б не заважав нашій державі на шляху до Європейського Союзу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Володимира Зеленського на Саміті з питань розширення ЄС.

Читайте також Про майбутнє України й реакцію на зауваження: тези виступу Зеленського на Саміті з розширення ЄС

"Насамперед я не вважаю, що хтось має право впливати на вибір та вибори в Угорщині. Це їхнє особисте право. Я не хочу мати з цим нічого спільного. Я вважаю, що це війна за свободу країни, яка в 14 разів менша за країну-агресорку", – наголосив український лідер.

Чому важлива підтримка з боку Угорщини?

Володимир Зеленський зазначив, що потрібно поважати один одного, і це не питання особистостей. Україна переживає війну та бореться за своє виживання. Тому нашій державі необхідна підтримка Угорщини, зокрема.

Ми хочемо, щоб Угорщина нас підтримала. Якщо не може зробити це, то нехай хоча б не блокує нас на нашому шляху. Є правила, ми їм відповідаємо. Ми хотіли б, щоб нас поважали. Це повага не просто до нас. Це повага угорського лідера до Європейського Союзу. Угорщина – це частина ЄС,

– пояснив президент.

Відносини України та Угорщини: останні новини