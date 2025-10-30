Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Repubblica.

Що сказав Орбан про Трампа і мир в Україні?

Віктор Орбан заявив, що між Росією й Україною неможливо досягти миру без участі третьої сторони, яка не має стосунку до будь-кого з учасників війни. На думку угорського прем'єра тільки такий посередник може позитивно впливати на переговори.

Ми сподіваємося, що хтось зовнішній, хто не пов'язаний ні з росіянами, ні з українцями, чинитиме тиск для досягнення угоди та миру. Я сам уже вів переговори як із росіянами, так і з українцями, і на власному досвіді бачу, що дві сторони, які ведуть переговори самі, не досягнуть миру,
– сказав Орбан.

Він стверджує, що потрібен "третій гравець", який буде здатний на позитивний крок для миру.

"На жаль, європейці вийшли з процесу, тому залишився тільки Трамп, який досить відданий ідеї миру", – каже угорський прем'єр.

За словами лідера уряду Угорщини, Трамп "дуже рідкісний лідер", якого підтримує Будапешт, тому шанси досягти результатів непогані. Водночас ЄС, на думку Орбана, виявився нездатним запобігти війні в Україні.

Якби був Трамп, її (війни в Україні – 24 Канал), можливо, не було б. Якщо немає каналу для переговорів із Росією, зупинити війну неможливо. Те, що робить Брюссель, – це демонстрація своєї неефективності, тому що він відмовляється вести переговори,
– підкреслив політик.

Як Трамп і Путін намагалися зустрітися в Будапешті та чому цього не сталося?

  • Дональд Трамп 16 жовтня заявляв, що планує провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в угорській столиці Будапешті. Темою цього саміту мало стати закінчення війни в Україні.

  • Уже через кілька днів у Білому домі заявили журналістам, що Дональд Трамп не планує зустрічатися з Путіним найближчим. Таке рішення, видається, ухвалили після розмови між держсекретарем США Рубіо та главою МЗС Росії Лавровим, де Москва не погодилася йти на припинення вогню.

  • Пізніше Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті, заявивши, що вона відбудеться пізніше. За словами глави Білого дому, він не вважає за доцільне проводити зустріч саме зараз, поки немає бачення результату.

  • Цікаво, що сам Володимир Путін заявив, що саме американська сторона нібито запропонувала провести саміт в Угорщині під час останньої телефонної розмови президентів 16 жовтня. Водночас диктатор заявив, що йдеться не про скасування, а про перенесення цього саміту на інший час.