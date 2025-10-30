Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Repubblica.

Цікаво Вже наступного тижня: Орбан прагне зустрітися з Трампом та обговорити санкції щодо нафти

Що сказав Орбан про Трампа і мир в Україні?

Віктор Орбан заявив, що між Росією й Україною неможливо досягти миру без участі третьої сторони, яка не має стосунку до будь-кого з учасників війни. На думку угорського прем'єра тільки такий посередник може позитивно впливати на переговори.

Ми сподіваємося, що хтось зовнішній, хто не пов'язаний ні з росіянами, ні з українцями, чинитиме тиск для досягнення угоди та миру. Я сам уже вів переговори як із росіянами, так і з українцями, і на власному досвіді бачу, що дві сторони, які ведуть переговори самі, не досягнуть миру,

– сказав Орбан.

Він стверджує, що потрібен "третій гравець", який буде здатний на позитивний крок для миру.

"На жаль, європейці вийшли з процесу, тому залишився тільки Трамп, який досить відданий ідеї миру", – каже угорський прем'єр.

За словами лідера уряду Угорщини, Трамп "дуже рідкісний лідер", якого підтримує Будапешт, тому шанси досягти результатів непогані. Водночас ЄС, на думку Орбана, виявився нездатним запобігти війні в Україні.

Якби був Трамп, її (війни в Україні – 24 Канал), можливо, не було б. Якщо немає каналу для переговорів із Росією, зупинити війну неможливо. Те, що робить Брюссель, – це демонстрація своєї неефективності, тому що він відмовляється вести переговори,

– підкреслив політик.

Як Трамп і Путін намагалися зустрітися в Будапешті та чому цього не сталося?