Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина ведет "позитивные" переговоры с США о покупке ракет Tomahawk и другого дальнобойного оружия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Что известно о прогрессе в переговорах Украины с США?
По словам Стефанишиной, пока все еще продолжается обсуждение, а украинские делегации работают над расширением финансирования, в частности для закупки дополнительных оборонных мощностей в США. Она сказала, что Украина имеет определенные успехи в переговорах по Tomahawk и другого дальнобойного оружия, даже несмотря на то, что Дональд Трамп отказался отправлять их Украине.
Это не только Tomahawk, но и различные типы других ракет дальнего и малого радиуса действия, и я могу только сказать, что это достаточно положительно,
– сказала она.
Отвечая на вопрос СМИ о серии российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины в последние недели, Стефанишина отметила, что сейчас Украина переживает чрезвычайно сложный этап. В то же время госпожа посол отметила, что сейчас все упорно работают над тем, чтобы обеспечить Украину необходимым количеством средств ПВО: "Мы можем пережить эту зиму и еще одну зиму, но это не значит, что это правильно".
Она добавила, что любой отказ давить на Россию дает ей "зеленый свет" для расширения своих возможностей.
Как менялась позиция Трампа относительно войны в Украине?
Во время встречи в Белом доме 28 февраля между Трампом и Зеленским возник спор, после которого американский президент якобы прекратил передачу военной помощи Украине. Тогда Трамп и его окружение жестко критиковали Зеленского.
Трамп встречался с Путиным на Аляске, однако встречу нельзя назвать продуктивной. Президент США был поражен равнодушием главы Кремля к человеческим жертвам. Жестокие и длительные российские атаки по гражданскому населению в Украине существенно повлияли на изменение его позиции по Украине.
Впоследствии Трамп сообщил, что возможно предоставит Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.
Однако после телефонного разговора, которую инициировал Путин накануне визита Зеленского в Белый дом, президент США резко изменил свою позицию по Tomahawk и отказал президенту Украины.
Дональд Трамп ввел санкции против двух российских нефтяных гигантов – "Роснефти" и "Лукойла" из-за отсутствия у России желания двигаться к мирному процессу.
Сейчас Трамп поддерживает Украину в ее стремлении стать частью Европы и обещает сделать "все возможное" для этого.