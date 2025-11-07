Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина ведет "позитивные" переговоры с США о покупке ракет Tomahawk и другого дальнобойного оружия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Терпение Трампа иссякнет: британский полковник оценил шансы Украины получить Tomahawk

Что известно о прогрессе в переговорах Украины с США?

По словам Стефанишиной, пока все еще продолжается обсуждение, а украинские делегации работают над расширением финансирования, в частности для закупки дополнительных оборонных мощностей в США. Она сказала, что Украина имеет определенные успехи в переговорах по Tomahawk и другого дальнобойного оружия, даже несмотря на то, что Дональд Трамп отказался отправлять их Украине.

Это не только Tomahawk, но и различные типы других ракет дальнего и малого радиуса действия, и я могу только сказать, что это достаточно положительно,

– сказала она.

Отвечая на вопрос СМИ о серии российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины в последние недели, Стефанишина отметила, что сейчас Украина переживает чрезвычайно сложный этап. В то же время госпожа посол отметила, что сейчас все упорно работают над тем, чтобы обеспечить Украину необходимым количеством средств ПВО: "Мы можем пережить эту зиму и еще одну зиму, но это не значит, что это правильно".

Она добавила, что любой отказ давить на Россию дает ей "зеленый свет" для расширения своих возможностей.

Как менялась позиция Трампа относительно войны в Украине?