Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що Україна веде "позитивні" переговори із США щодо купівлі ракет Tomahawk та іншої далекобійної зброї. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Що відомо про прогрес у переговорах України зі США?

За словами Стефанішиної, наразі все ще триває обговорення, а українські делегації працюють над розширенням фінансування, зокрема для закупівлі додаткових оборонних потужностей у США. Вона сказала, що Україна має певні успіхи у переговорах щодо Tomahawk та іншої далекобійної зброї, навіть попри те, що Дональд Трамп відмовився відправляти їх Україні.

Це не лише Tomahawk, а й різні типи інших ракет далекого та малого радіуса дії, і я можу лише сказати, що це досить позитивно,

– сказала вона.

Відповідаючи на питання ЗМІ щодо серії російських атак на енергетичну інфраструктуру України останніми тижнями, Стефанішина наголосила, що нині Україна переживає надзвичайно складний етап. Водночас пані посол наголосила, що наразі усі наполегливо працюють над тим, щоб забезпечити Україну необхідною кількістю засобів ППО: "Ми можемо пережити цю зиму та ще одну зиму, але це не означає, що це правильно".

Вона додала, що будь-яка відмова тиснути на Росію дає їй "зелене світло" для розширення своїх можливостей.

Як змінювалась позиція Трампа щодо війни в Україні?