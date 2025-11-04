Про це розповів президент України під час виступу на Саміті з розширення ЄС 4 листопада, передає 24 Канал.

Дивіться також Про майбутнє України й реакцію на зауваги: тези з виступу Зеленського на Саміті з розширення ЄС

Що думає Трамп про вступ України до ЄС?

Володимир Зеленський повідомив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом перспективи членства України в Європейському Союзі. За словами українського лідера, Трамп в цьому питанні на стороні українців.

Дональд Трамп підтримує Україну як майбутнього члена Європейського Союзу,

– розповів Зеленський.

Крім того, президент України додав, що американський лідер визнає, що держава є частиною Європи географічно, геополітично та історично.

Зеленський зазначив, що під час розмови з Трампом обговорювали блокування української інтеграції Угорщиною. Саме тоді президент України запитав, чи Трамп підтримує нашу державу.

За словами українського лідера, Трамп відповів ствердно та пообіцяв зробити "все можливе". Проте американський президент не назвав жодних часових проміжків.

Як просувається інтеграція України до ЄС?