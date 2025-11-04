Об этом рассказал президент Украины во время выступления на Саммите по расширению ЕС 4 ноября, передает 24 Канал.
Что думает Трамп о вступлении Украины в ЕС?
Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом перспективы членства Украины в Европейском Союзе. По словам украинского лидера, Трамп в этом вопросе на стороне украинцев.
Дональд Трамп поддерживает Украину как будущего члена Европейского Союза,
– рассказал Зеленский.
Кроме того, президент Украины добавил, что американский лидер признает, что государство является частью Европы географически, геополитически и исторически.
Зеленский отметил, что во время разговора с Трампом обсуждали блокировку украинской интеграции Венгрией. Именно тогда президент Украины спросил, поддерживает ли Трамп наше государство.
По словам украинского лидера, Трамп ответил утвердительно и пообещал сделать "все возможное". Тем не менее американский президент не назвал никаких временных промежутков.
Как продвигается интеграция Украины в ЕС?
Среди требований Еврокомиссии от Украины есть антикоррупционные реформы и изменения в сфере верховенства права. Переговоры о вступлении могут быть завершены до конца 2028 года.
В ЕС отмечают, что Украина продемонстрировала значительный прогресс на пути к членству, даже несмотря на войну. В то же время, там указано на недостаточный прогресс в противодействии коррупции.
Зеленский также заявил, что надеется на вступление Украины в ЕС до 2030 года. Он признал, что это может казаться нереалистичным, однако напомнил, что когда-то и защита независимости Украины от России выглядела невозможной.