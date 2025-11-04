Про це пише агентство Reuters із посиланням на текст проєкту майбутнього звіту Європейської комісії, повідомляє 24 Канал.

Що Україна має зробити для вступу в ЄС?

Згідно з текстом проєкту, попри "складні обставини, в яких опинилася країна через агресивну війну Росії, Україна протягом останнього року продовжувала демонструвати надзвичайну відданість шляху до вступу".

Утім, згідно з оприлюдненою інформацією, Київ повинен досягти більшого прогресу в питаннях незалежності судової влади, боротьби з організованою злочинністю та поваги до громадянського суспільства.

Негативні тенденції, що спостерігаються останнім часом, зокрема посилення тиску на спеціалізовані антикорупційні органи та громадянське суспільство, необхідно рішуче змінити,

– ідеться у тексті.

За даними агентства, вступ України до ЄС у найближчому майбутньому не планується, хоч майже всі уряди Євросоюзу підтримують прагнення країни. Багато дипломатів визнають значні перешкоди надалі.

Європейський Союз отримав сигнал від українського уряду про намір завершити переговори про вступ до кінця 2028 року. Комісія своєю чергою заявила, що для цього Київ повинен активізувати свої зусилля.

"Комісія прагне підтримати цю амбітну мету, але вважає, що для її досягнення необхідно прискорити темпи реформ, зокрема в основних сферах, таких як верховенство права", – наголошують у вищезгаданому проєкті.

Водночас Комісія вважає, що майбутні договори про приєднання повинні містити більш надійні гарантії проти відступу від зобов'язань, взятих під час переговорів про приєднання, щоб захистити демократичні стандарти.

Про який тиск на антикорупційні органи йдеться?