У Брюсселі 4 листопада відбудеться безпрецедентний саміт щодо розширення ЄС за участі лідерів країн, пише 24 Канал із посиланням на Euronews.
Чого очікувати від "історичного саміту"?
На саміті країни будуть представлені на найвищому рівні – очільники держав і урядів особисто представлять свій прогрес та розкажуть про виклики на шляху до євроінтеграції. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті дистанційно.
До події також приєднається президент Євроради Антоніу Кошти, який офіційно підтвердив свою участь.
За даними редактора "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Йозвяка, рейтинг України у щорічному звіті Європейської комісії буде переважно позитивним. Він уточнив, що серед країн-кандидатів на вступ до ЄС оцінки розподіляються так:
- здебільшого позитивно – Молдова, Україна, Чорногорія та Албанія;
- середньо – Сербія, Боснія і Герцоговина, Північна Македонія та Косово;
- негативно – Грузія.
Особливістю цієї події стане телевізійний формат – дискусії та виступи лідерів транслюватимуться наживо на Euronews 4 листопада з 14:00 до 17:00 за центральноєвропейським часом.
Того ж дня Європейська комісія опублікує звіт про розширення ЄС, зокрема оцінку прогресу України. Крім того, 4 листопада планується затвердження п’ятого траншу фінансування України у рамках програми Ukraine Facility.
Чи зможе все ж таки Україна вступити до ЄС?
Переговори щодо вступу України в ЄС досі не можуть розпочатись через позицію Угорщини – проросійський уряд наклав вето на старт переговорного процесу.
Європейський союз обговорює нові правила вступу, які дозволять країнам приєднуватись без права голосу до завершення ключових реформ. Така схема може змусити деяких лідерів, наприклад Орбана, поступитись у своїй позиції щодо вступу України.
Україна може приєднатись до ЄС навіть з окупованими територіями, аналогічно до Західної Німеччини та Кіпру.