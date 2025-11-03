В Брюсселе 4 ноября состоится беспрецедентный саммит по расширению ЕС с участием лидеров стран, пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Смотрите также Украина может скоро стать частью Европейского Союза, но пока только в космосе

Чего ожидать от "исторического саммита"?

На саммите страны будут представлены на самом высоком уровне – руководители государств и правительств лично представят свой прогресс и расскажут о вызовах на пути к евроинтеграции. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите дистанционно.

К событию также присоединится президент Евросовета Антониу Кошти, который официально подтвердил свое участие.

По данным редактора "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Йозвяка, рейтинг Украины в ежегодном отчете Европейской комиссии будет преимущественно положительным. Он уточнил, что среди стран-кандидатов на вступление в ЕС оценки распределяются так:

в основном положительно – Молдова, Украина, Черногория и Албания;

средне – Сербия, Босния и Герцоговина, Северная Македония и Косово;

отрицательно – Грузия.

Особенностью этого события станет телевизионный формат – дискуссии и выступления лидеров будут транслироваться вживую на Euronews 4 ноября с 14:00 до 17:00 по центральноевропейскому времени.

В тот же день Европейская комиссия опубликует отчет о расширении ЕС, в частности оценку прогресса Украины. Кроме того, 4 ноября планируется утверждение пятого транша финансирования Украины в рамках программы Ukraine Facility.

Сможет ли все же Украина вступить в ЕС?