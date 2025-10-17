Украина может стать членом Евросоюза по примеру Западной Германии или Кипра. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью депутата ЕС Михаэля Галера.

Какова схема вступления Украины в ЕС?

Евродепутат призвал сохранять реализм в вопросе вступления Украины в Евросоюз, отмечая, что война значительно усложняет этот процесс – это фактически означало бы втягивание ЕС в конфликт.

Для принятия такого решения нужно единодушие в парламенте, но Галер не видит шансов на его принятие.

Тогда мы получим ситуацию, подобную той, в которой была Западная Германия. Она была членом ЕС, хотя не контролировала Восточную Германию. А после падения Берлинской стены действие немецкой конституции распространилось на Восточную Германию – и она автоматически стала частью ЕС. Ведь для Евросоюза его членом была Германия в целом, независимо от того, где проходят ее границы,

– объяснил он.

Сейчас аналогичная ситуация с Кипром. Но, по словам евродепутата, когда решение все же найдется, и Кипр воссоединится – права ЕС начнут действовать по всей территории острова.

Михаэль Галер утвердил, что такое же решение может быть и в отношении Украины.

Даже если в момент прекращения огня не вся Украина находится под контролем правительства – ничто не мешает нам вести переговоры о вашем вступлении в ЕС,

– добавил он.

В то же время предметом этих переговоров будет членство Украины, а не только ее части. На переговорах будет присутствовать правительство всей Украины в ее международно признанных границах, а неподконтрольная правительству территория, если такая будет присутствовать, присоединится к ЕС после восстановления государственного контроля.

Поэтому наличие оккупированных территорий точно не помешает Украине присоединиться к Евросоюзу.

Когда Украина присоединяется к ЕС, то переходный период действует только для подконтрольной правительству части страны. А позже, когда другие части вернутся под контроль Украины – то только для этих территорий начнется учет своих переходных периодов,

– пояснил евродепутат.

Также Галер сказал, что переговоры по вступлению Украины в ЕС могут не начаться до выборов в Венгрии весной 2026 года, поскольку "Виктор Орбан не изменит своей позиции".

Что говорят политики о евроинтеграции Украины?