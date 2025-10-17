Как планируют усилить обороноспособность Европы и поддержку Украины?
Выделение средств было стимулировано войной в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Дания, которая председательствует в ЕС в течение шести месяцев, достигла предварительного соглашения с Европарламентом о предоставлении финансирования в виде грантов до 2027 года. Пятая часть суммы предназначена на оборонное сотрудничество с Украиной. Цели программы включают:
- уменьшение зависимости ЕС от американского оружия;
- оптимизацию закупок;
- повышение конкурентоспособности оборонной и аэрокосмической промышленности Европы.
Программа будет пополнена новыми средствами после начала действия нового бюджета ЕС. Предложенный план расходов на 2028-2034 годы включает 131 миллиард евро на оборону и космос.
План, известный как Европейская программа оборонной промышленности, повысит нашу способность производить и поставлять критически важное оборонное оборудование и обеспечит нашу способность быстро и решительно реагировать на все более сложную ситуацию в сфере безопасности,
– заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Как ЕС готовится к войне?
Министры обороны стран Европейского союза разработали план на 5 лет, который позволит подготовиться к войне с Россией, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.
В документе предусматривается создание нескольких инициатив, в частности "Восточного флангового наблюдения" для интеграции наземных систем обороны с противовоздушной обороной и борьбой с дронами. Для лучшей защиты восточных стран в ЕС предложили проект "Европейская стена беспилотников".
Другая инициатива "Европейский воздушный щит" – чтобы создать многоуровневую систему ПВО и "Оборонительный космический щит" для защиты космических активов блока. А для того, чтобы данный план был готов к 2030 году, ЕС планирует запустить все ключевые проекты до середины 2026 года.
Что известно о военной помощи Украине?
Страны НАТО помогут Украине с оружием. В частности, Нидерланды объявили о предоставлении 90 миллионов евро на производство дронов, Литва – 30 миллионов долларов для закупки оружия. Германия предоставит Украине помощь на более чем 2 миллиарда евро, а Норвегия – 70 миллиардов крон.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил, что Украина получит все обещанные истребители F-16 после подготовки пилотов и технических процедур. Обучение пилотов занимает месяц, поэтому самолеты не сразу отправят в Украину.
Rheinmetall передаст Украине системы ПВО Skyranger 35, профинансированы средствами из замороженных российских активов. Немецкая зенитная самоходная установка имеет сверхвысокую эффективность в борьбе с "Шахедами".