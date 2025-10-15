В то же время отметил, что их передача состоится после подготовки пилотов и прохождения технических процедур. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра обороны Бельгии Тео Франкена во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО.

Когда Бельгия предоставит Украине F-16?

Глава Минобороны Бельгии ответил на вопрос о передаче Украине обещанных F-16 на фоне получения Бельгией самолетов с другой модификацией – истребителей F-35.

F-16 действительно попадут в вашу страну, но мы еще не подтвердили их готовность к использованию. Нужно пройти обучение, и это занимает месяц. Поэтому когда самолеты прибывают, это не означает, что они сразу отправляются в Украину,

– объяснил Франкен.

Однако заверил, что все обещанные F-16 передадут Украине.

Бельгия передаст Украине F-16: что стоит знать?