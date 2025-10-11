Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра обороны Бельгии Тео Франкена изданию Le Soir.
Что известно о передаче бельгийских F-16 Украине?
Тео Франкен посетил завод Lockheed Martin в Форт-Верти, штат Техас. Там готовят F-35 для Бельгии.
Их бельгийская сторона заказала у США еще в 2018 году.
Отмечается, что 13 октября Брюссель получит первые 4 самолета из 34. Эти поставки должны были начаться еще в конце 2023 года.
Получение F-35 позволит стране в рамках двустороннего соглашения по безопасности вскоре передать Украине свои F-16. Таким образом украинская авиация должна пополниться еще 30 списанными истребителями.
К слову, 26 августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево обещал, что Брюссель отправит Украине несколько F-16 в ближайшие месяцы.
Что известно о сотрудничестве Украины и Бельгии?
В мае 2024 года было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Королевством Бельгия.
После этого Бельгия направила 200 миллионов евро на инициативу Германии по закупке систем ПВО для Украины. Также присоединилась к "чешской инициативе" по закупке боеприпасов для украинской армии и выделила 200 миллионов евро на закупку 50 тысяч 155-мм артснарядов. Этот список можно продолжать.
Бельгия также пообещала отправить в Украину рекордные 30 самолетов F-16 до 2028 года. Но до сих пор этого не сделала из-за задержек с F-35. В отличие от Бельгии, Дания, Нидерланды и Норвегия уже передали часть обещанных истребителей Украине.
Кроме того, ЕС обсуждает так называемый "репарационный заем" на 140 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов. Но Бельгия сопротивляется этой идее.