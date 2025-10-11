Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву міністра оборони Бельгії Тео Франкена виданню Le Soir.
Що відомо про передачу бельгійських F-16 Україні?
Тео Франкен відвідав завод Lockheed Martin у Форт-Верті, штат Техас. Там готують F-35 для Бельгії.
Їх бельгійська сторона замовила у США ще у 2018 році.
Зазначається, що 13 жовтня Брюссель отримає перші 4 літаки із 34. Ці постачання мали розпочатися ще наприкінці 2023 року.
Отримання F-35 дозволить країні у межах двосторонньої безпекової угоди невдовзі передати Україні свої F-16. Таким чином українська авіація має поповнитися ще 30 списаними винищувачами.
До слова, 26 серпня міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево обіцяв, що Брюссель відправить Україні декілька F-16 найближчими місяцями.
Що відомо про співробітництво України та Бельгії?
У травні 2024 року було підписано Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Королівством Бельгія.
Після цього Бельгія спрямувала 200 мільйонів євро на ініціативу Німеччини із закупівлі систем ППО для України. Також приєдналася до "чеської ініціативи" із закупівлі боєприпасів для української армії та виділила 200 мільйонів євро на закупівлю 50 тисяч 155-мм артснарядів. Цей список можна продовжувати.
Бельгія також пообіцяла відправити в Україну рекордні 30 літаків F-16 до 2028 року. Але досі цього не зробила через затримки з F-35. На відміну від Бельгії, Данія, Нідерланди і Норвегія уже передали частину обіцяних винищувачів Україні.
Окрім того, ЄС обговорює так звану "репараційну позику" на 140 мільярдів євро з прибутків від заморожених російських активів. Але Бельгія чинить опір цій ідеї.