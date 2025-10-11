Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву міністра оборони Бельгії Тео Франкена виданню Le Soir.

Що відомо про передачу бельгійських F-16 Україні?

Тео Франкен відвідав завод Lockheed Martin у Форт-Верті, штат Техас. Там готують F-35 для Бельгії.

Їх бельгійська сторона замовила у США ще у 2018 році.

Зазначається, що 13 жовтня Брюссель отримає перші 4 літаки із 34. Ці постачання мали розпочатися ще наприкінці 2023 року.

Отримання F-35 дозволить країні у межах двосторонньої безпекової угоди невдовзі передати Україні свої F-16. Таким чином українська авіація має поповнитися ще 30 списаними винищувачами.

До слова, 26 серпня міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево обіцяв, що Брюссель відправить Україні декілька F-16 найближчими місяцями.

Що відомо про співробітництво України та Бельгії?