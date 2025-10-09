Повітряні сили ЗСУ активно застосовують багатофункціональні винищувачі F-16 для захисту від ворожих повітряних загроз. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.
Новини до теми Mirage 2000 чи F-16: у Defense Express порівняли ефективність винищувачів
Як Україна використовує F-16?
Пілот із позивним "АБ", заступник командира однієї з авіаційних бригад, розповів, що їхній підрозділ збив понад 1000 далекобійних дронів, включно із "Шахедами", а також різні крилаті ракети. Варто зауважити, що українські пілоти вже провели сотні успішних повітряних боїв, відбиваючи атаки російських ракет та дронів.
У профільному виданні ПС США Air and Space Forces Magazine зазначають, що раніше цього місяця "АБ" був із візитом в американському Інституті аерокосмічних досліджень Мітчелла, де розповів про важливу роль винищувачів F-16 у захисті українського неба.
Попри те, що ПС ЗСУ отримали не найсучасніші модифікації винищувачів F-16, які діють в умовах, "що можуть стати випробуванням навіть для передових повітряних сил", наші пілоти демонструють хороші результати у боротьбі з ворогом не лише під час протидії повітряним цілям, а й в час здійсненням наземних ударів.
У матеріалі наголошується, що пілоти та наземний персонал в умовах обмеженої підтримки змогли розробити інноваційні тактики, методики та процедури, які дозволяють підвищити боєздатність наших F-16.
За словами пілота винищувача, зараз українська авіація має гостру потребу в потужніших, ефективніших системах радіоелектронної боротьби та засобах протидії з огляду на те, наскільки активно розвивається цей напрямок у ворога.
Тоді як для максимальної ефективності винищувачів необхідні літаки у версії Block 70 і поставки більшої кількості ракет до цих літаків.
Однак у матеріалі окрема увага приділяється тому, як Україна успішно реалізує так звану концепцію Agile Combat Employment, коли повітряні сили вимушені діяти розосереджено та в умовах постійних ворожих ударів. І фактично виходить, що саме Україна є першою, хто на практиці та проти сильного противника випробовує цю тактику, яку в себе також запроваджують і повітряні сили США.
Що варто знати про F-16?
F-16 – це багатофункціональні винищувачі, які поєднують функції різних типів радянських літаків і можуть використовуватися як частина ППО.
Винищувачі F-16 перебувають на озброєнні 24 країн світу. Станом на 2009 рік було побудовано 4 400 таких повітряних суден. У 2016 році в експлуатації перебувало 2 500 "Файтінг Фелкон". Винищувачі вже не будуються для ВПС США, однак їх виготовляють для експорту. Літаки F-16 почали ставати на озброєння ВПС США з 1978 року.
Серед країн, які вже передали Україні F-16 – Данія та Нідерланди.