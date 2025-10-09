Повітряні сили ЗСУ активно застосовують багатофункціональні винищувачі F-16 для захисту від ворожих повітряних загроз. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Як Україна використовує F-16?

Пілот із позивним "АБ", заступник командира однієї з авіаційних бригад, розповів, що їхній підрозділ збив понад 1000 далекобійних дронів, включно із "Шахедами", а також різні крилаті ракети. Варто зауважити, що українські пілоти вже провели сотні успішних повітряних боїв, відбиваючи атаки російських ракет та дронів.

У профільному виданні ПС США Air and Space Forces Magazine зазначають, що раніше цього місяця "АБ" був із візитом в американському Інституті аерокосмічних досліджень Мітчелла, де розповів про важливу роль винищувачів F-16 у захисті українського неба.

Попри те, що ПС ЗСУ отримали не найсучасніші модифікації винищувачів F-16, які діють в умовах, "що можуть стати випробуванням навіть для передових повітряних сил", наші пілоти демонструють хороші результати у боротьбі з ворогом не лише під час протидії повітряним цілям, а й в час здійсненням наземних ударів.

У матеріалі наголошується, що пілоти та наземний персонал в умовах обмеженої підтримки змогли розробити інноваційні тактики, методики та процедури, які дозволяють підвищити боєздатність наших F-16.

За словами пілота винищувача, зараз українська авіація має гостру потребу в потужніших, ефективніших системах радіоелектронної боротьби та засобах протидії з огляду на те, наскільки активно розвивається цей напрямок у ворога.

Тоді як для максимальної ефективності винищувачів необхідні літаки у версії Block 70 і поставки більшої кількості ракет до цих літаків.

Однак у матеріалі окрема увага приділяється тому, як Україна успішно реалізує так звану концепцію Agile Combat Employment, коли повітряні сили вимушені діяти розосереджено та в умовах постійних ворожих ударів. І фактично виходить, що саме Україна є першою, хто на практиці та проти сильного противника випробовує цю тактику, яку в себе також запроваджують і повітряні сили США.

Що варто знати про F-16?