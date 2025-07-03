28 мая 2024 года Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Бельгией – Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Королевством Бельгия.

Это соглашение стало уже одиннадцатым в серии двусторонних соглашений по безопасности, которые Украина начала заключать с 12 января 2024 года в рамках формализации Совместной декларации о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года странами "Группы семи" (G7).

24 Канал продолжает серию материалов о соглашениях по безопасности с Украиной. Какую помощь и в каких объемах Украина получила за год от Бельгии – читайте дальше.

По состоянию на 28 мая 2025 года Украина заключила уже 29 двусторонних соглашений о сотрудничестве, которые подписаны на 10 лет и предусматривают предоставление Украине военной поддержки, сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе, проведение учений для украинских военных, гуманитарную поддержку, усиление санкционного давления на Россию и привлечение агрессора к ответственности.



Подробнее об итогах года соглашения по безопасности с Бельгией – читайте на сайте Центра Днистрянского.

Какие обязательства взяла на себя Бельгия в рамках соглашения по безопасности

Положения соглашения по безопасности предусматривают комплексное двустороннее сотрудничество между Украиной и Бельгией по 10 пунктам:

Предоставление Украине вооружения и военной техники.

Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК).

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Обучение и тренировка украинских военных.

Санкции против России и ее сторонников.

Невоенная безопасность и гражданская защита.

Разминирование украинских территорий.

Поддержка энергетической инфраструктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины.

Привлечение России к ответственности.

В сфере военной поддержки Бельгия обязалась выделить по меньшей мере 977 миллионов евро на усиление обороноспособности Украины в 2024 году, в частности путем развития украинского потенциала F-16. Для укрепления оборонных возможностей Украины Бельгия также обязалась способствовать развитию ОПК Украины и продолжить обучение украинских военнослужащих в рамках миссии ЕС EUMAM.

Как и чем Бельгия поддерживала Украину

За год имплементации соглашения по безопасности Бельгия продемонстрировала комплексное, ответственное и регулярное выполнение взятых на себя обязательств.

Военная поддержка

С начала полномасштабного вторжения России Бельгия системно оказывает военную поддержку Украине. Как участница Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Бельгия играет важную роль в усилении возможностей украинской ПВО.

Так, в конце апреля 2024 года Бельгия направила 200 миллионов евро на инициативу Германии по закупке систем противовоздушной обороны для Украины .

. А в мае 2025 года Бельгия анонсировала предоставление Украине 20 модернизированных систем ПВО Cerber в рамках нынешней военной помощи.

в рамках нынешней военной помощи. В 2024 году Бельгия присоединилась к "чешской инициативе" по закупке боеприпасов для Украины, выделив 200 миллионов евро на закупку 50 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов для нужд ВСУ.

Укрепление артиллерийских возможностей Украины этим не ограничилось, ведь уже в октябре 2024 года Бельгия анонсировала передачу Украине 3 САУ Caesar стоимостью 12 миллионов евро в рамках Коалиции артиллерии.



Производство САУ Caesar на мощностях Nexter в Роане / Фото Anthony THOMAS-TROPHIME

В то же время официальных сообщений о получении Украиной этих артиллерийских установок до сих пор не было.

Бельгия также стала одной из стран, которые обязались обеспечить Украину истребителями F-16 в рамках Коалиции авиационных возможностей. Среди стран-участниц Коалиции Бельгия пообещала предоставить Украине наибольшее количество истребителей – рекордные 30 самолетов F-16 до 2028 года.



В частности, весной 2024 года Бельгия выделила 100 миллионов евро на техническое обслуживание этих истребителей перед предоставлением их Украине.

Однако, в отличие от Дании, Нидерландов и Норвегии, Бельгия пока не прислала Украине ни одного истребителя F-16. Задержка с поставкой F-16 связана с длительным перевооружением Бельгии на истребители F-35 и нарушением сроков поставок этих самолетов Бельгии из США. В то же время до конца 2025 года Бельгия пообещала предоставить Украине первые 2 истребителя F-16 на запчасти, а в 2026 году Украина должна получить еще как минимум 2 самолета F-16.



Пара бельгийских F-16AM / Фото Andy Donovan

Другой коалицией, к которой за время полномасштабной войны России против Украины присоединилась Бельгия, стала Коалиция морских возможностей. В рамках этой коллективной инициативы Бельгия еще весной 2024 года объявила о передаче Украине минного тральщика Narcis класса Alkmaar для укрепления украинских ВМС.

Кроме этого, с 2022 года Бельгия прислала Украине пусковые установки для ЗРК Mistral, ракеты AIM-120 AMRAAM для NASAMS, сотни военных грузовиков Volvo, БТР M113 и бронированные тактические машины Lynx. Активная военная помощь со стороны Бельгии будет продолжать поступать как минимум до 2029 года, поскольку Бельгия до этого времени обязалась ежегодно выделять 1 миллиард евро на военную поддержку Украины.

Сотрудничество в ОПК

В начале 2024 года оборонные ведомства Украины и Бельгии подписали Меморандум о взаимопонимании и официально заложили начало двустороннему партнерству в ОПК.

Уже через несколько месяцев – в июне 2024 года – стало известно, что бельгийская оборонная компания John Cockerill осуществит техническое обслуживание и модернизацию десятков вездеходов Bandvagn 206 перед отправкой этой техники Украине. Это уже не первый опыт John Cockerill в модернизации вооружения для Украины. В 2023 году компания модернизировала партию БТР M113 перед тем, как Бельгия передала Украине эту бронетехнику.

Активное сотрудничество продолжается также с оборонной компанией Thales Belgium. В начале ноября 2024 года Украина подписала с Thales Belgium меморандум о совместном производстве 70-мм ракет для ПВО и потенциальной передаче Украине технологий для самостоятельного производства этих ракет.

В 2025 году Украина и Бельгия продолжают укреплять сотрудничество в ОПК. Так, в апреле Украина и Бельгия подписали Меморандум о взаимопонимании по формированию партнерства для совместной разработки и производства боевых модулей для нужд Сил безопасности и обороны Украины.

Кроме этого, в конце весны "Укроборонпром" подписал еще один меморандум с KNDS Belgium о совместном производстве боеприпасов среднего калибра для поражения легкой бронетехники и воздушных целей на малой высоте.

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины

Поскольку Бельгия является страной-участницей и одной из стран-основательниц ЕС, она присоединилась к коллективным инициативам Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

Впервые ЕС принял ряд правовых актов о возможности передачи доходов от замороженных российских активов Украине в конце весны 2024 года.

Через несколько месяцев – в июле – Европейская комиссия сообщила о предоставлении Украине первого транша на сумму 1.5 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов. Эти средства были направлены на военную помощь, в частности на закупку ПВО и артиллерийских снарядов, а также на инвестиции в украинский ОПК.

Второй подобный транш за счет доходов от замороженных российских активов на военную помощь ЕС анонсировал в мае 2025 года. В частности, почти 1,9 миллиарда евро Евросоюз выделит на усиление ОПК Украины, закупку артиллерии и боеприпасов, а еще – на усиление украинской ПВО.

Кроме этого, в конце октября ЕС принял решение о предоставлении Украине займа до 35 миллиардов евро как части программы Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA) от G7. Эта программа инициирована странами G7 и предусматривает предоставление Украине кредитных средств на сумму 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов, в частности активов Центрального банка России.

По состоянию на 28 мая 2025 года Украина получила уже 4 транша от ЕС на сумму 6 миллиардов евро в рамках программы ERA. Эти средства ЕС направил на покрытие приоритетных бюджетных расходов Украины.

Бельгия играет особенно важную роль в процессе использования доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины, ведь бельгийский клиринговый центр Euroclear удерживает большинство российских активов в Европе – более 180 миллиардов евро. За счет налогообложения этих замороженных активов формируется прибыль, которую ЕС направляет на военную поддержку Украины и компенсацию кредита, предоставленного Украине в рамках программы ERA.

В то же время Украина системно продвигает инициативу по конфискации замороженных российских активов, чтобы сделать возможным использование не только процентов, но и всей суммы российских активов в депозитариях ценных бумаг для помощи Украине. Эту идею поддержали около 30 депутатов национальных парламентов стран ЕС и Европарламента, которые в начале марта 2025 года обратились в Бельгию с просьбой конфисковать замороженные российские активы в Euroclear. Потребность в конфискации российских активов связана также с тем, что Венгрия и Словакия могут не поддержать продолжение санкционного режима ЕС по обездвиживанию этих активов.

Однако сама Бельгия высказывается категорически против конфискации российских активов в связи с возможными юридическими рисками. Вместо этого страна продвигает идею о создании коалиции стран для сохранения российских активов замороженными, чтобы даже в случае отказа Венгрии и Словакии продолжать этот санкционный режим российские активы остались обездвиженными.



Владимир Зеленский и Барт де Вевер встретились с представителями украинского и бельгийского ОПК / Фото ОП

Учения и тренировки украинских военных

Бельгия присоединилась к учебной миссии ЕС по подготовке украинских военнослужащих EUMAM Ukraine. С 2022 года страны-участницы этой миссии подготовили уже более 75 000 украинских военнослужащих, из которых более 3000 военных подготовила Бельгия.

Поскольку Бельгия является участницей Коалиции авиационных возможностей, эта страна активно приобщается к подготовке украинских пилотов истребителей F-16. Весной 2024 года Бельгия отправила 50 инструкторов и 2 истребителя F-16B в Данию, чтобы обеспечить подготовку украинских пилотов, техников и планировщиков миссий.



Кроме этого, в течение года имплементации соглашения по безопасности на бельгийской авиабазе "Мелсбрук" продолжалась подготовка украинских военнослужащих Воздушных сил, в частности пилотов самолетов F-16 и техников, которые обеспечивают обслуживание истребителей.

Бельгия также регулярно обучает украинских операторов дронов. Так, в 2023 году страна провела учения по применению подводных беспилотников R7, которые Украина впоследствии получила от Бельгии в рамках военной помощи. В течение 2024 года Бельгия продолжила обучать украинских военных управлять ударными дронами различных типов.

В 2025 году тренировочная поддержка со стороны Бельгии расширилась. В частности, Бельгия проведет подготовку будущего экипажа минного тральщика Narcis, который должен усилить способности ВМС Украины в разминировании Черного моря.

Санкции против России и ее сторонников

Как страна ЕС Бельгия усиливает санкционное давление на Россию в рамках комплексных пакетов санкций Европейского Союза.

С 28 мая 2024 года до 28 мая 2025 года ЕС объявил 4 комплексных пакета санкций против России и ее сторонников. За этот год под санкции ЕС попали 342 судна "теневого флота" России, химический завод, российские оборонные и судоходные компании, важная российская нефтяная судоходная компания, "Сургутнефтегаз", военная часть, ответственная за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве, пропагандистские СМИ, топ-менеджеры ведущих российских компаний в энергетическом секторе, а также субъекты, которые усиливают ОПК РФ, в частности в Китае, КНДР, Индии, ОАЭ, Иране, Сингапуре, Узбекистане, Турции, Казахстане и Сербии.

Дополнительно Евросоюз расширил запрет на услуги по перегрузке российского сжиженного природного газа (СПГ) на территории ЕС с целью транзита в третьи страны, на доступ к портам российским судам, на полеты над территорией ЕС и на экспорт в Россию товаров, способствующих усилению российского ОПК.

Кроме участия в комплексных пакетах санкций ЕС, Бельгия также продвигает индивидуальные инициативы по усилению давления на Россию. Так, весной 2024 года Бельгия совместно с Чехией призвала другие страны ЕС ввести новый режим ограничительных мер в связи с вмешательством России в европейские выборы. Впоследствии – 24 июня 2024 года – в рамках 14 пакета санкций ЕС против России был наложен запрет политическим партиям, фондам и неправительственным организациям в ЕС принимать финансирование из России.

Невоенная безопасность и гражданская защита

В течение года имплементации соглашения укрепление киберспособностей Украины со стороны Бельгии продолжалось преимущественно в рамках IT-коалиции. За 2024 год эта коллективная инициатива аккумулировала 482 миллиона евро на поддержку Минобороны Украины и ВСУ в сфере связи, ИТ и кибербезопасности. А к концу мая 2025 года сумма привлеченных для Украины средств в рамках IT-коалиции достигла 1,1 миллиарда евро в финансовой и материальной формах.

Эти средства направлены в основном на закупку средств защищенной связи, масштабирование боевой системы DELTA и обеспечение необходимым оборудованием пунктов управления тактического уровня, центров обработки данных, а также подразделений инноваций и кибербезопасности.

В рамках невоенной поддержки Бельгия также присоединилась к усилению гражданской защиты. В частности, с 2022 года Бельгия через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выделила 14 миллионов евро на восстановление укрытий и санитарных сооружений в украинских школах.

Разминирование украинских территорий

Бельгия поддерживает разминирование украинских территорий в основном в рамках Коалиции по разминированию.

За 2024 год 22 страны-участницы Коалиции, среди которых и Бельгия, аккумулировали более 50 миллионов евро на разминирование, а также передали Украине 200 единиц специализированной автомобильной техники для разминирования, 100 комплексов для преодоления минно-взрывных заграждений и 330 миноискателей. А в феврале 2025 года Коалиция по разминированию анонсировала выделение 700 миллионов евро на закупку оборудования для разминирования украинских территорий до 2034 года, из которых 130 миллионов евро страны-участницы направят на эти цели в 2025 году.

Кроме участия в Коалиции по разминированию, Бельгия также сделала индивидуальный вклад на сумму 2 миллиона евро в проекты гуманитарного разминирования совместно с Программой развития ООН (ПРООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

В частности, в июле 2024 года ПРООН сообщила о подписании с правительством Бельгии финансового соглашения на 1 миллион евро. Этот вклад поможет ускорить очистку украинских территорий от взрывоопасных предметов и повысить способности государственных органов в сфере противоминной деятельности.

Поддержка энергетической инфраструктуры

Бельгия активно способствует восстановлению энергетической инфраструктуры Украины после российских атак. С февраля 2022 года Бельгия передала Украине уже 12 грузов с энергетическим оборудованием общим весом 158 тонн, а также инвестировала 2,5 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Этот Фонд помогает закупать оборудование для ремонта пострадавшей или уничтоженной украинской энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Дополнительно в конце июля 2024 Бельгия в рамках финансового соглашения с ПРООН выделила 9 миллионов евро на зеленое восстановление энергетических объектов в Харькове, Киеве и Одессе. Этим финансовая поддержка украинской энергосистемы со стороны Бельгии не ограничилась, ведь еще 1 миллион евро страна направила на поддержку ядерной безопасности Украины через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

До 2028 года Бельгия через государственное агентство по развитию Enabel также предоставит Украине 150 миллионов евро для восстановления Черниговской и Киевской областей после российских обстрелов и оккупации. Восстановление и модернизация энергетической инфраструктуры является приоритетным направлением поддержки в рамках этого проекта, поэтому Бельгия в первую очередь передаст этим регионам 212 генераторов для учебных заведений, а также обеспечит мобильными котельными больницы и коммунальные предприятия.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины

Бельгия оказывает гуманитарную помощь Украине в рамках ряда коллективных и индивидуальных инициатив.

Одной из приоритетных сфер поддержки является укрепление системы здравоохранения Украины. Бельгия присоединилась к программе Medevac, которая обеспечивает бесплатную эвакуацию и лечение пострадавших от войны украинцев за рубежом. В рамках этого проекта тяжелораненые украинские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в Военном госпитале имени королевы Астрид в Брюсселе. Дополнительно с 2022 года Бельгия выделила 10 миллионов евро через Международную организацию по миграции (МОМ) на реконструкцию пострадавших больниц и еще 6 миллионов евро на проект медицинской реабилитации раненых во время войны украинцев.

Немалый вклад Бельгия делает в укрепление экономической устойчивости Украины. В Украине работает более 100 компаний с бельгийским капиталом, которые только за 2024 год уплатили более 720 миллионов гривен налогов. Поэтому бельгийский бизнес заинтересован в увеличении инвестиций и развитии производства в Украине. В течение 2024 года Бельгия уже выделила более 10 миллионов евро на инвестиции в развитие устойчивости украинской экономики через государственную инвестиционную компанию ВИО. Эти средства были направлены на предоставление долгосрочных кредитов украинским предприятиям на выгодных условиях.

Восстановление и восстановление – еще одно направление помощи, к которому присоединилась Бельгия. При финансировании Бельгийского государственного агентства по развитию Enabel Украина до 2028 года получит 150 миллионов евро на комплексное восстановление Черниговской и Киевской областей. Эти средства, привлечены за счет доходов от замороженных российских активов в бельгийской юрисдикции, будут направлены на реконструкцию объектов образования, здравоохранения и энергетической инфраструктуры.

Привлечение России к ответственности

Бельгия присоединилась к двум ключевым коалициям для привлечения России к ответственности – Коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и Международной коалиции за возвращение украинских детей.

В рамках Коалиции по созданию специального трибунала Бельгия и около 40 стран-партнеров 9 мая 2025 года после двух лет деятельности закончили подготовку проектов учредительных документов, необходимых для создания специального трибунала, и официально завершили работу Коалиции. Уже 14 мая Украина передала Совету Европы эти проекты документов, в частности Устав специального трибунала. Следующим шагом должно стать подписание двустороннего Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Трибунал будет работать в Гааге, а его юрисдикция будет распространяться на 20-30 человек, в частности Путина, Лаврова и Лукашенко. В случае обвинения виновных будет ждать до 30 лет за решеткой или пожизненное заключение. Ожидается, что трибунал сможет начать работу уже в 2026 году.

А в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей страны-участницы, в том числе и Бельгия, в 2024 году смогли вернуть в Украину почти 600 депортированных Россией детей.

С 2022 года Бельгия также регулярно делает индивидуальные финансовые взносы для восстановления справедливости в отношении Украины. Так, Бельгия выделила не менее 4.5 миллиона евро через различные фонды ООН на борьбу с сексуальным насилием и поддержку прав женщин в условиях войны. Еще 1.7 миллиона евро Бельгия направила Международному уголовному суду, а 800 тысяч евро – Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека и ОБСЕ.

Таким образом, Бельгия активно и всесторонне поддерживает Украину в процессе привлечения России к ответственности и достижения справедливого мира.