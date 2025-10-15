Водночас наголосив, що їх передача відбудеться після підготовки пілотів та проходження технічних процедур. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра оборони Бельгії Тео Франкена під час спілкування з журналістами в штаб-квартирі НАТО.

Коли Бельгія надасть Україні F-16?

Глава Міноборони Бельгії відповів на питання про передачу Україні обіцяних F-16 на тлі отримання Бельгією літаків з іншою модифікацією – винищувачів F-35.

F-16 дійсно потраплять до вашої країни, але ми ще не підтвердили їхню готовність до використання. Потрібно пройти навчання, і це займає місяць. Тому коли літаки прибувають, це не означає, що вони одразу відправляються в Україну,

– пояснив Франкен.

Однак запевнив, що всі обіцяні F-16 передадуть Україні.

Бельгія передасть Україні F-16: що варто знати?