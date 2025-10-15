Водночас наголосив, що їх передача відбудеться після підготовки пілотів та проходження технічних процедур. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра оборони Бельгії Тео Франкена під час спілкування з журналістами в штаб-квартирі НАТО.
Дивіться також Україна обігнала США в окремій тактиці застосування F-16, – Defense Express
Коли Бельгія надасть Україні F-16?
Глава Міноборони Бельгії відповів на питання про передачу Україні обіцяних F-16 на тлі отримання Бельгією літаків з іншою модифікацією – винищувачів F-35.
F-16 дійсно потраплять до вашої країни, але ми ще не підтвердили їхню готовність до використання. Потрібно пройти навчання, і це займає місяць. Тому коли літаки прибувають, це не означає, що вони одразу відправляються в Україну,
– пояснив Франкен.
Однак запевнив, що всі обіцяні F-16 передадуть Україні.
Бельгія передасть Україні F-16: що варто знати?
F-16 – це багатофункціональні винищувачі, які поєднують функції різних типів радянських літаків і можуть використовуватися як частина ППО. Серед країн, які вже передали Україні F-16 – Данія, Нідерланди та Норвегія.
Бельгія також пообіцяла відправити в Україну рекордні 30 літаків до 2028 року. Але досі цього не зробила через затримки з F-35. Однак 13 жовтня Брюссель отримав перші 4 літаки із 34. Варто зауважити, що це постачання мало розпочатися ще наприкінці 2023 року.
Отримання F-35 дозволить країні у межах двосторонньої безпекової угоди невдовзі передати Україні свої F-16. Таким чином українська авіація має поповнитися ще 30 списаними винищувачами.