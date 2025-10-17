Як планують підсилити обороноздатність Європи та підтримку України?

Виділення коштів було стимульоване війною в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Данія, яка головує в ЄС протягом шести місяців, досягла попередньої угоди з Європарламентом про надання фінансування у вигляді грантів до 2027 року. П'ята частина суми призначена на оборонну співпрацю з Україною. Цілі програми включають:

зменшення залежності ЄС від американської зброї;

оптимізацію закупівель;

підвищення конкурентоспроможності оборонної та аерокосмічної промисловості Європи.

Програма буде поповнена новими коштами після початку дії нового бюджету ЄС. Запропонований план витрат на 2028-2034 роки включає 131 мільярд євро на оборону та космос.

План, відомий як Європейська програма оборонної промисловості, підвищить нашу здатність виробляти та постачати критично важливе оборонне обладнання та забезпечить нашу здатність швидко та рішуче реагувати на дедалі складнішу ситуацію в сфері безпеки,

– заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Як ЄС готується до війни?

Міністри оборони країн Європейського союзу розробили план на 5 років, який дозволить підготуватись до війни з Росією, пише 24 Канал із посиланням на Politico.

В документі передбачається створення кількох ініціатив, зокрема "Східного флангового спостереження" для інтеграції наземних систем оборони з протиповітряною обороною та боротьбою з дронами. Для кращого захисту східних країн у ЄС запропонували проєкт "Європейська стіна безпілотників".

Інша ініціатива "Європейський повітряний щит" – щоб створити багаторівневу систему ППО та "Оборонний космічний щит" для захисту космічних активів блоку. А для того, щоб даний план був готовий до 2030 року, ЄС планує запустити всі ключові проєкти до середини 2026 року.

