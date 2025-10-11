Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Rheinmetall від 10 жовтня. Йдеться про зенітну самохідну установку на базі Leopard 1.

Що відомо про Skyranger 35, які передадуть Україні?

Німецька компанія повідомила, що передасть Україні додаткові системи ППО Skyranger 35 на базі Leopard 1, а вартість замовлення становить сотні мільйонів євро.

Зброю фінансуватимуть із заморожених активів Росії. Виробництво та інтеграцію систем здійснюватиме Rheinmetall Italia SpA в її штаб-квартирі в Римі.

Ми вдячні Україні за довіру, яку вона нам надала. Ми також хотіли б подякувати країні ЄС за підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України,

– сказав гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Довідка: Skyranger 35 оснащений револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру в 35 міліметри x 228 зі швидкістю стрільби в 1000 пострілів за хвилину.

До слова, у Defence Express зауважили, що зенітна самохідна установка має надвисоку ефективність у боротьбі з "Шахедами".

За словами аналітиків, Skyranger 35 може використовувати снаряди з програмованим підривом, що дозволяє з мінімальною витратою боєприпасів гарантовано уражати аеродинамічні повітряні цілі на дальності до 4 кілометрів.

Цікаво, що Україна вже фактично використовує їх, однак у версії окремого бойового модуля під назвою Skynex.

Нагадаємо, раніше Німеччина почала закупівлю сотень зенітних систем типу Skyranger для свого війська. Першу частину контракту планують реалізувати до 2029 року, а другу – до 2035 року.

