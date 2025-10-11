Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву британського уряду.

Що відомо про військову допомогу від Великої Британії?

Британська сторона розповіла, що до України були відправлені легкі багатоцільові ракети (LMM). Їх виробляє компанія Thales у місті Белфаст.

Зазначається, що ці ракети захищають українське небо від російських цілей ще з початку повномасштабного вторгнення. Цього разу їх вдалося доставити на 5 місяців раніше.

Для мене було честю очолити цю торгівельну делегацію в Києві та побачити так багато інших країн, які взяли участь у цьому заході. Стимулювання промислових партнерств є надзвичайно важливим, щоб ми могли вчитися на їхньому досвіді та разом будувати промислову базу, необхідну для захисту Великої Британії, стримування наших супротивників та підтримки України,

– сказав Люк Поллард.

За його словами, у 2025 році Велика Британія виділила приблизно 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україні. Зазначається, що це рекордна сума британської допомоги.

Окрім того, завдяки інвестиціям у зброю для України Велика Британія змогла забезпечити сотні робочих місць.

У британському уряді також розповіли, що торговельні місії між Великою Британією та Україною вже призвели до створення понад 30 спільних підприємств та партнерств.

