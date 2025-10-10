Однак, тепер американці уже не кажуть "ні" на відповідний запит України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг речника МЗС Георгія Тихого у п'ятницю, 10 жовтня.

Що кажуть про передачу "Томагавків" у МЗС?

Речник МЗС зауважив, що Україна вітає позитивні сигнали зі США щодо можливої передачі "Томагавків".

Я хочу нагадати, що Україна підіймала питання можливості надання цих ракет і раніше, а власне ще за попередньої адміністрації США. Тоді відповідь була "ні". Зараз відповіді "ні" немає,

– наголосив він.

Тихий також додав, що наразі є "дуже детальна і активна дискусія щодо можливості надання цих ракет".

Українська та американська команди працюють над узгодженням всіх деталей, зокрема, "в яких формах, в яких комплектаціях, які з цих ракет можуть бути надані Україні".

"Ми бачимо, звісно, різноманітні реакції з боку Росії на цю тему, бо йдеться про дуже потужну зброю", – також зауважив він.

Що відомо про можливу відправку "Томагавків" в Україну?