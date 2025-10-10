Однак, тепер американці уже не кажуть "ні" на відповідний запит України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг речника МЗС Георгія Тихого у п'ятницю, 10 жовтня.
Що кажуть про передачу "Томагавків" у МЗС?
Речник МЗС зауважив, що Україна вітає позитивні сигнали зі США щодо можливої передачі "Томагавків".
Я хочу нагадати, що Україна підіймала питання можливості надання цих ракет і раніше, а власне ще за попередньої адміністрації США. Тоді відповідь була "ні". Зараз відповіді "ні" немає,
– наголосив він.
Тихий також додав, що наразі є "дуже детальна і активна дискусія щодо можливості надання цих ракет".
Українська та американська команди працюють над узгодженням всіх деталей, зокрема, "в яких формах, в яких комплектаціях, які з цих ракет можуть бути надані Україні".
"Ми бачимо, звісно, різноманітні реакції з боку Росії на цю тему, бо йдеться про дуже потужну зброю", – також зауважив він.
Брифінг речника МЗС: дивіться відео
Що відомо про можливу відправку "Томагавків" в Україну?
6 жовтня Дональд Трамп заявив про можливе постачання ракет Tomahawk Україні, спочатку він хотів дізнатися, як Київ використовуватиме цю зброю щодо Росії.
Президент Зеленський зауважив, що "Томагавки" змусять Росію протверезіти і сісти за стіл переговорів.
Водночас не єдиними "Томагавками" український президент хоче обійтися. Під час зустрічі з Трампом у Нью-Йорку він просив про HIMARS та ATACMS. Таким чином Україна висловлює зацікавлення у посиленні далекобійних ударів по Росії.