Однако, теперь американцы уже не говорят "нет" на соответствующий запрос Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера МИД Георгия Тихого в пятницу, 10 октября.
Смотрите также "Украина подожжет Россию": эксперт из США объяснил страх Путина перед Tomahawk
Что говорят о передаче "Томагавков" в МИД?
Представитель МИД отметил, что Украина приветствует позитивные сигналы из США относительно возможной передачи "Томагавков".
Я хочу напомнить, что Украина поднимала вопрос возможности предоставления этих ракет и раньше, а собственно еще при предыдущей администрации США. Тогда ответ был "нет". Сейчас ответа "нет" нет,
– подчеркнул он.
Тихий также добавил, что сейчас есть "очень подробная и активная дискуссия о возможности предоставления этих ракет".
Украинская и американская команды работают над согласованием всех деталей, в частности, "в каких формах, в каких комплектациях, какие из этих ракет могут быть предоставлены Украине".
"Мы видим, конечно, различные реакции со стороны России на эту тему, потому что речь идет об очень мощном оружии", – также отметил он.
Брифинг спикера МИД: смотрите видео
Что известно о возможной отправке "Томагавков" в Украину?
6 октября Дональд Трамп заявил о возможной поставках ракет Tomahawk Украине, сначала он хотел узнать, как Киев будет использовать это оружие в отношении России.
Президент Зеленский отметил, что "Томагавки" заставят Россию протрезветь и сесть за стол переговоров.
В то же время не единственными "Томагавками" украинский президент хочет обойтись. Во время встречи с Трампом в Нью-Йорке он просил о HIMARS и ATACMS. Таким образом Украина выражает заинтересованность в усилении дальнобойных ударов по России.