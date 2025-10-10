Однако, теперь американцы уже не говорят "нет" на соответствующий запрос Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера МИД Георгия Тихого в пятницу, 10 октября.

Смотрите также "Украина подожжет Россию": эксперт из США объяснил страх Путина перед Tomahawk

Что говорят о передаче "Томагавков" в МИД?

Представитель МИД отметил, что Украина приветствует позитивные сигналы из США относительно возможной передачи "Томагавков".

Я хочу напомнить, что Украина поднимала вопрос возможности предоставления этих ракет и раньше, а собственно еще при предыдущей администрации США. Тогда ответ был "нет". Сейчас ответа "нет" нет,

– подчеркнул он.

Тихий также добавил, что сейчас есть "очень подробная и активная дискуссия о возможности предоставления этих ракет".

Украинская и американская команды работают над согласованием всех деталей, в частности, "в каких формах, в каких комплектациях, какие из этих ракет могут быть предоставлены Украине".

"Мы видим, конечно, различные реакции со стороны России на эту тему, потому что речь идет об очень мощном оружии", – также отметил он.

Брифинг спикера МИД: смотрите видео

Что известно о возможной отправке "Томагавков" в Украину?