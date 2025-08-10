Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Навіщо Німеччині сотні зенітних систем Skyranger?

У Німеччині проводять масштабні закупівлі озброєнь для війська. Буде закуплено і багато систем ППО.

Бундесвер планує озброїтися сотнями зенітних систем типу Skyranger. На них витратять 6 – 8 мільярдів євро. Такі дані навів генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер. Угоду можуть укласти вже до кінця цього року.

Та загалом переозброєння – не швидкий процес. На реалізацію першої частини контракту очікують до 2029 року, другої – з 2029 по 2035 рік.

Імовірно, цих систем буде близько 600. Ціна одного Skyranger 30 становитиме від 10 до понад 13 мільйонів євро.

Defense Express назвали Skyranger "шахедобійками". Журналісти вказали, що ці комплекси призначені для точкового захисту об'єктів з ефективною дальністю ураження цілей до 5 кілометрів. Skyranger є одним з найбільш ефективних та економічно доцільних засобів протидії далекобійним дронам. А оскільки об'єктів, які потрібно прикрити, багато і вони великі, то і систем потрібно теж багато.

