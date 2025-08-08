Про це пише 24 Канал з посиланням на International Defence Analysis.

Що відомо про аналог "Шахеда" – MQM-172 Arrowhead?

Світлину БпЛА MQM-172 Arrowhead аналітична спільнота IDA опублікувала на своїй сторінці у Х (раніше твітер) вночі 7 серпня. Там показали, який вигляд має дрон.

MQM-172 Arrowhead – це друга та модернізована версія американського виробництва, створена за зразком іранського безпілотника Shahed,

– ідеться в дописі.

Проте, інформація про бойову частину, дальність та час польоту, або вартість виробництва дрона не вказується.



БпЛА MQM-172 Arrowhead / Фото International Defence Analysis

