Чотириденні випробування в Алясці показали, що США зовсім не готові до "безпілотникової війни" з Китаєм і Росією. У країні близько 500 компаній, які виробляють менше 100 000 дронів на рік. Тим часом, як одна китайська компанія DJI здатна виготовляти мільйони БпЛА на рік, передає 24 Канал.

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Яку альтернативу "Шахеда" створили у США?

Як повідомляє видання Defence Blog, Сполучені Штати презентували новий недорогий бойовий дрон LUCAS, створений як аналог іранського Shahed-136.

Безпілотник розробила оборонна компанія SpektreWorks зі штату Аризона.

Відкрита архітектура дрона дозволяє інтегрувати різні типи бойового оснащення.

LUCAS може працювати як мішень для тренувань і як бойова одиниця.

Його можна запускати за допомогою різних систем – зокрема, з ракетним прискоренням або з вантажівки, що дозволяє швидко розгортати систему без потреби в спеціалізованому персоналі.

Новий дрон-камікадзе може діяти самостійно або в групі з іншими, координуючи удари через спільну мережу, і при цьому коштує значно менше, ніж звичайні бойові системи

Дрон побудований на базі платформи FLM 131, яка допускає багаторазове використання, й обладнаний сумісними системами наведення, що відповідають жорстким вимогам щодо розміру, ваги й енергоспоживання.

Його система живлення дозволяє дистанційно керувати бортовими системами під час польоту й підтримує як 28-вольтові, так і 12-вольтові джерела живлення.

За даними SpektreWorks, дрон LUCAS також зможе передавати сигнали як ретранслятор у спеціальній мережі зв'язку для безпілотників (MUSIC). Це має допомогти підтримувати надійний і захищений зв'язок між військами США та їх союзниками у складних умовах.

За словами військових аналітиків, LUCAS може стати цінним інструментом для Індо-Тихоокеанського командування США у розподілених морських операціях та протидії масштабним атакам дронів.

У SpektreWorks підтвердили, що LUCAS успішно пройшов випробування й готовий до серійного виробництва, а також може бути інтегрований до сил США та їх союзників у найближчому майбутньому.

Зауважимо, що Зеленський та Трамп обговорюють угоду, за якою США куплять українські дрони в обмін на американську зброю.