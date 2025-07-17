Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для New York Post.

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У чому суть потенційної "мегаугоди"

Володимир Зеленський розповів, що останні переговори з Трампом стосувалися проривної угоди, яка дозволила б США й Україні підтримувати авіаційні технології один одного.

Київ, за словами президента, готовий поділитися всім, що він дізнався про сучасну війну за три роки повномасштабного вторгнення Росії.

Ця угода могла б стати переломною для армії США та національної безпеки загалом. Все через те, що американські технології відстають від російських і китайських, а військові не мають достатніх навичок ні для використання БпЛА, ні для захисту від них.

Американському народу потрібні ці технології, вони мають бути у вашому арсеналі. Я вважаю, що це справді мегаугода, як то кажуть, виграш для обох сторін,

– сказав Володимир Зеленський.

До слова, раніше Дональд Трамп заявив, що надішле Україні ракети до систем ППО Patriot. Він зазначив, що вони необхідні для захисту країни, тому що очільник Кремля Володимир Путін "розмовляє мило, але потім увечері всіх бомбить".