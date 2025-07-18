Четырехдневные испытания в Аляске показали, что США совсем не готовы к "беспилотниковой войне" с Китаем и Россией. В стране около 500 компаний, которые производят менее 100 000 дронов в год. Между тем, как одна китайская компания DJI способна изготавливать миллионы БПЛА в год, передает 24 Канал.

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Какую альтернативу "Шахеду" создали в США?

Как сообщает издание Defence Blog, Соединенные Штаты представили новый недорогой боевой дрон LUCAS, созданный как аналог иранского Shahed-136.

Беспилотник разработала оборонная компания SpektreWorks из штата Аризона.

Открытая архитектура дрона позволяет интегрировать различные типы боевого оснащения.

LUCAS может работать как мишень для тренировок и как боевая единица.

Его можно запускать с помощью различных систем – в частности, с ракетным ускорением или с грузовика, что позволяет быстро разворачивать систему без потребности в специализированном персонале.

Новый дрон-камикадзе может действовать самостоятельно или в группе с другими, координируя удары через общую сеть, и при этом стоит значительно меньше, чем обычные боевые системы

Дрон построен на базе платформы FLM 131, которая допускает многократное использование, и оборудован совместимыми системами наведения, отвечающими жестким требованиям по размеру, весу и энергопотреблению.

Его система питания позволяет дистанционно управлять бортовыми системами во время полета и поддерживает как 28-вольтовые, так и 12-вольтовые источники питания.

По данным SpektreWorks, дрон LUCAS также сможет передавать сигналы в качестве ретранслятора в специальной сети связи для беспилотников (MUSIC). Это должно помочь поддерживать надежную и защищенную связь между войсками США и их союзниками в сложных условиях.

По словам военных аналитиков, LUCAS может стать ценным инструментом для Индо-Тихоокеанского командования США в распределенных морских операциях и противодействия масштабным атакам дронов.

В SpektreWorks подтвердили, что LUCAS успешно прошел испытания и готов к серийному производству, а также может быть интегрирован в силы США и их союзников в ближайшем будущем.

Заметим, что Зеленский и Трамп обсуждают соглашение, по которой США купят украинские дроны в обмен на американское оружие.