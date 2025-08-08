Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на International Defence Analysis.

Смотрите также Нужно тысячи в день: что такое дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"

Что известно об аналоге "Шахеда" – MQM-172 Arrowhead?

Фото БпЛА MQM-172 Arrowhead аналитическое сообщество IDA опубликовало на своей странице в Х (ранее твитер) ночью 7 августа. Там показали, как выглядит дрон.

MQM-172 Arrowhead – это вторая и модернизированная версия американского производства, создана по образцу иранского беспилотника Shahed,

– говорится в заметке.

Однако, информация о боевой части, дальность и время полета, или стоимость производства дрона не указывается.



БпЛА MQM-172 Arrowhead / Фото International Defence Analysis

Напомним, в июле издание Defence Blog писало, что Соединенные Штаты презентовали новый недорогой боевой дрон LUCAS, созданный как аналог иранского Shahed-136.

Беспилотник разработала оборонная компания SpektreWorks из штата Аризона.