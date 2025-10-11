Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Rheinmetall от 10 октября. Речь идет о зенитной самоходной установке на базе Leopard 1.
Что известно о Skyranger 35, которые передадут Украине?
Немецкая компания сообщила, что передаст Украине дополнительные системы ПВО Skyranger 35 на базе Leopard 1, а стоимость заказа составляет сотни миллионов евро.
Оружие будут финансировать из замороженных активов России. Производство и интеграцию систем будет осуществлять Rheinmetall Italia SpA в ее штаб-квартире в Риме.
Мы благодарны Украине за доверие, которое она нам оказала. Мы также хотели бы поблагодарить страну ЕС за поддержку, которая подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины,
– сказал гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.
Справка: Skyranger 35 оснащен револьверной пушкой KDG 35/1000 калибра в 35 миллиметра x 228 со скоростью стрельбы в 1000 выстрелов в минуту.
К слову, в Defence Express заметили, что зенитная самоходная установка имеет сверхвысокую эффективность в борьбе с "Шахедами".
По словам аналитиков, Skyranger 35 может использовать снаряды с программируемым подрывом, что позволяет с минимальным расходом боеприпасов гарантированно поражать аэродинамические воздушные цели на дальности до 4 километров.
Интересно, что Украина уже фактически использует их, однако в версии отдельного боевого модуля под названием Skynex.
Напомним, ранее Германия начала закупку сотен зенитных систем типа Skyranger для своей армии. Первую часть контракта планируют реализовать до 2029 года, а вторую – до 2035 года.
Военная помощь Украине: последние новости
- В субботу, 11 октября, Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего лидеры якобы обсудили варианты поставки противоракетных систем Patriot.
- Бельгия получила возможность передать Украине F-16 после 13 октября, ведь сама получит F-35 из США. Американские самолеты европейская страна заказала еще в 2018 году.
- Правительство Великобритании зато сообщило, что в Украину уже доставили сотни легких многоцелевых ракет для ПВО – на 5 месяцев раньше срока.