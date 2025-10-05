Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
К теме Правый популист Андрей Бабиш победил на выборах в Чехии: стоит ли паниковать украинцам
Что сказал Бабиш о вступлении Украины в ЕС?
Чехия оказывает помощь Украине через Европейский Союз и это сотрудничество должно продолжаться. Однако глава партии ANO Андрей Бабиш не видит Украину в ЕС, пока страна не будет готовым кандидатом.
Сначала мы должны закончить войну, и, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС,
– сказал Бабиш.
Андрей Бабиш является главой партии, которая, вероятно, возглавит парламент Чехии. Он рассказал журналистам, что уже виделся с Владимиром Зеленским и поддерживает Украину со времен аннексии Крыма. Поэтому помощь от страны продолжится, в бюджете ЕС заложил на это средства в своем бюджете. Чехия также вносит средства для этой поддержки.
По инициативе по поставке оружия, которую основала Чехия, Андрей Бабиш сказал, что "никто не должен зарабатывать деньги на войне", а потому эта инициатива должна реализовываться прозрачно.
"Это должно организовывать НАТО", – сказал глава партии ANO.
Есть ли угроза для Украины из-за победы Андрея Бабиша на выборах в Чехии?
Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала рассказал, что для Украины появляются проблемы, когда к власти в соседних странах приходят евроскептики или те, что хотят выстраивать хорошие отношения с Россией. Однако поддержка со стороны Праги сохранится, если коалиция будет выстраиваться вокруг действующей партии власти.
Что известно о выборах в парламент Чехии?
- На парламентских выборах в Чехии, продолжавшихся 3 – 4 октября, большинство голосов получило оппозиционное движение ANO Андрея Бабиша. Партия получила 34,69% голосов. Правящая коалиция SPOLU Петера Фиалы оказалась на втором месте с 23,25%. За ними идет центристская партия STAN, за которую проголосовали 11,18%.
- Бабиш планирует сформировать однопартийное правительство и для этого будет вести переговоры с движением "Свобода и прямая демократия" (SPD) и "Автомобилистами".
- Явка на нынешних выборах явка имела рекордно высокий уровень - более 50%. На зарубежных участках ситуация была похожей.