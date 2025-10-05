Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Правий популіст Андрей Бабіш переміг на виборах у Чехії: чи варто панікувати українцям

Що сказав Бабіш про вступ України до ЄС?

Чехія надає допомогу Україні через Європейський Союз і ця співпраця має продовжуватися. Однак очільник партії ANO Андрей Бабіш не бачить Україну в ЄС, допоки країна не буде готовим кандидатом.

Спочатку ми маємо закінчити війну, і, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС,

– сказав Бабіш.

Андрій Бабіш є главою партії, яка, ймовірно, очолить парламент Чехії. Він розповів журналістам, що вже бачився з Володимиром Зеленським та підтримує Україну з часів анексії Криму. Тож допомога від країни продовжиться, в бюджеті ЄС заклав на це кошти у своєму бюджеті. Чехія також вносить кошти для цієї підтримки.

Щодо ініціативи з постачання зброї, яку заснувала Чехія, Андрей Бабіш сказав, що "ніхто не має заробляти гроші на війні", а тому ця ініціатива має реалізовуватися прозоро.

"Це має організовувати НАТО", – сказав глава парті ANO.

Чи є загроза для України через перемогу Андрея Бабіша на виборах у Чехії?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу розповів, що для України з'являються проблеми, коли до влади в сусідніх країнах приходять євроскептики або ті, що хочуть вибудовувати гарні відносини з Росією. Однак підтримка з боку Праги збережеться, якщо коаліція буде вибудовуватися довкола чинної партії влади.

Що відомо про вибори до парламенту Чехії?