Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, нові виклики також постають перед Європейським Союзом.

Які ризики є для України?

Іван Ус зазначив, що коли до влади в наближених до України країнах ЄС приходять євроскептики або ті, що хочуть вибудовувати гарні відносини з Росією – це завжди проблема. Є приклад прем’єрів Угорщини та Словаччини Віктора Орбана та Роберта Фіцо. Якщо у Чехії буде сформовано більшість, яка дозволить призначити Андрея Бабіша прем'єром, це буде не дуже приємно новина для України.

Партія перемагає, маючи відрив приблизно 10% від чинної партії влади. Але цього недостатньо для того, щоб сформувати коаліцію. Тобто тут ще може бути історія, коли переможцем буде партія ANO, яку очолює Бабіш, але вони не отримують достатньої кількості голосів серед інших партій,

– припустив він.

Багато партій проходять до парламенту. Зокрема, навіть Чеська піратська партія. Зараз найголовніше зрозуміти, чи готові усі ці партії укладати угоди з політичною силою Андрея Бабіша.

Або вони спробують без найбільшої за представництвом партії в парламенті Чехії створити свою коаліцію. Якщо Бабіш є євроскептиком, якщо коаліція буде вибудовуватися довкола чинної партії влади, то це буде проєвропейська лінія. Тоді Чехія залишиться на треці допомозі України, де зрозуміло, що зараз є загроза для європейського континенту,

– пояснив Іван Ус.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень додав, що зараз Євросоюзу дуже важливо розуміти, чи є в нього майбутнє. Адже наявність достатньої кількості країн, в яких перемагають євроскептики, ставить під сумнів проєкт єдиної Європи, яким був ЄС.

Результати виборів у Чехії: що відомо?