Деталі передає 24 Канал з посиланням на Seznamzpravy.

Дивіться також Чому вибори в Чехії такі важливі для України та чи прийдуть до влади українофоби та агент КДБ Бабіш

Хто перемагає на виборах у Чехії?

Вибори до парламенту Чехії у 2025 році тривають два дні – 3 і 4 жовтня.

У Чехії двопалатний парламент. Це вибори у Палату депутатів – найважливішу з двох палат. У ній 200 місць.

Seznamzpravy пише, що вибори схвилювали чехів, а явка досягла рекордно високого рівня – понад 50%.

На закордонних дільницях теж була висока явка, передає Суспільне. Наприклад, у посольстві Чехії в Лондоні голосували приблизно по сто людей на годину.

Багато людей з нетерпінням чекали на це, і це дуже приємна подія. У п'ятницю біля виборчої дільниці в будівлі посольства Чехії в Лондоні утворилися черги. Я простояв у черзі близько 50 хвилин, щоб проголосувати,

– розповів посол Чехії в Лондоні Вацлав Бартушка.

Наразі виборчі дільниці закрилися і триває підрахунок голосів. Вже відомі результати голосування 90% виборців.

У лідерах, як і передбачали, – опозиційний рух ANO Андрея Бабіша. На момент публікації новини він набирає 35,95% голосів. На другому місці – правляча коаліція SPOLU Петера Фіали з 22,28%. За ними йде центристська партія STAN із 10,93%.



У Чехії підраховують результати парламентських виборів / Скриншот 24 Каналу

Перші офіційні результати мають з'явитися увечері 4 жовтня. Екзитполи не публікуватимуть.

Президент Чехії Петр Павел 5 – 6 жовтня проведе перші післявиборчі консультації з лідерами політичних партій та рухів. Він уже заявив, що переговори щодо формування коаліції не будуть простими.

Під час виборів були проблеми: Росія знову втрутилася

По-перше, в аеропорту Праги була загроза через дрони увечері 3 жовтня.

По-друге, були проблеми з електронними посвідченнями особи, які мають дозволити виборцям ідентифікувати себе за допомогою смартфонів. Людям навіть рекомендували принести пластикові посвідчення.

По-третє, у вибори втручалися іззовні. TikTok видалив низку акаунтів, які прославляли Путіна, поширювали дезінформацію та наративи, які легітимізують російську агресію в Україні, а також "демонстрували силу російської армії".

Що відомо про фаворита гонки Андрея Бабіша та його партію?