Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на iDNES.cz.

Дивіться також Їх буде більше, – в ОПУ емоційно відповіли на відмову збивати російські дрони в Європі

Що відомо про попередження про дрони над Чехією?

Повідомлення про дрони розглядають як хибну тривогу. Але, як зазначається, влада готова негайно закрити повітряний простір країни.

Наразі поліція оцінює актуальність інформації від анонімної особи.

Ми оцінюємо всі заходи, включаючи розгортання захисту від дронів та активацію снайперів, і цей захід є суто превентивним,

– повідомила поліція.

З тактичних міркувань вона не розголошує час ймовірного нальоту дронів, який їм відомий від аноніма.

За всіма об'єктами у повітрі стежать снайпери, також за потреби планують залучити поліцейський гелікоптер для моніторингу повітряного простору.

Поки що жодних дронів ніде в Чехії не виявили.

"Ми контактуємо з армією, яка має у своєму арсеналі радари для огляду повітряної обстановки на малих та середніх висотах, що розташовані на стаціонарних військових постах. Це радари, призначені для виявлення та відстеження низьколітаючих цілей, кожен з радарів має дальність дії до ста кілометрів. Водночас ми все ще працюємо з версією, що це анонімне повідомлення про загрозу", – цитує видання анонімне джерело.

Дрони над Європою: останні новини