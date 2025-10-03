Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на iDNES.cz.

Что известно о предупреждении о дронах над Чехией?

Сообщение о дронах рассматривают как ложную тревогу. Но, как отмечается, власти готовы немедленно закрыть воздушное пространство страны.

Сейчас полиция оценивает актуальность информации от анонимного лица.

Мы оцениваем все меры, включая развертывание защиты от дронов и активацию снайперов, и эта мера является сугубо превентивной,

– сообщила полиция.

Из тактических соображений она не разглашает время вероятного налета дронов, который им известен от анонима.

За всеми объектами в воздухе следят снайперы, также при необходимости планируют привлечь полицейский вертолет для мониторинга воздушного пространства.

Пока никаких дронов нигде в Чехии не обнаружили.

"Мы контактируем с армией, которая имеет в своем арсенале радары для осмотра воздушной обстановки на малых и средних высотах, расположенных на стационарных военных постах. Это радары, предназначены для обнаружения и отслеживания низколетящих целей, каждый из радаров имеет дальность действия до ста километров. В то же время мы все еще работаем с версией, что это анонимное сообщение об угрозе", – цитирует издание анонимный источник.

