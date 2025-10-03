Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания VRT News.
Что известно о подозрительных дронах в Бельгии?
В ночь на пятницу, 3 октября, примерно в 1:45 над военным полигоном Эльзенборн в бельгийской провинции Льеж кружили 15 чужих БпЛА. .
К слову, Эльзенборн расположен недалеко от немецкой границы и занимает площадь 28 квадратных километров. Это один из крупнейших тренировочных лагерей бельгийской армии, где проводятся, в частности, стрелковые учения в специально охраняемых зонах.
Инцидент подтвердили в ведомстве министра обороны Бельгии Тео Франкена, представителя фламандских националистов. Сейчас продолжается расследование всех обстоятельств полета этих дронов
Интересно, что беспилотники удалось обнаружить случайно, ведь именно в это время на базе тестировалась система для их перехвата и идентификации.
Так, благодаря испытаниям аппаратура зафиксировала полет всех 15 дронов. Считается, что они могли взлететь с территории Бельгии, а впоследствии пересекли границу с Германией.
Там БпЛА заметила полиция городка Дюрен. Кто именно стоит за запуском дронов и с какой целью они находились в приграничном воздушном пространстве, пока неизвестно.
Обратите внимание! В контексте роста напряжения в Европе экс-советник командующего войсками США, американский аналитик Марк Войджер убежден, что Россия продолжит провокации против стран НАТО в рамках гибридной войны.
В то же время, по словам Войджера, Россия применяет тактику отрицания причастности, как это было во время инцидента с дронами над правительственным кварталом Польши.
Как Европу атакуют неизвестные беспилотники?
- В четверг, 2 октября в аэропорту Мюнхена из-за появления дронов в запретной зоне отменили 17 рейсов, что затронуло около 3000 пассажиров.
- Недавно на востоке Швеции также зафиксировали полеты неизвестных дронов. Несмотря на близость к военно-морской базе, шведские вооруженные силы не участвуют в расследовании.
- К тому же 29 сентября беспилотник заметили и в Норвегии над газовым месторождением Equinor в Северном море.