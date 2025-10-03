Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

Почему Нидерланды выступили против?

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что будущее Украины – в Евросоюзе. В то же время страна не поддерживает инициативу главы Европейского совета Антониу Кошты, которая позволила бы отменить принцип единогласия и обойти вето Венгрии.

Будущее Молдовы и Украины – в ЕС, но менять правила – это не тот путь, которым следует идти,

– подчеркнул Схооф.

Политик отметил, Нидерланды остаются преданными Копенгагенским критериям, которые предусматривают принцип единодушия. По его словам, любое изменение правил также потребует единодушной поддержки.

Дик Схооф также считает, что реальный способ продвижения – усиление давления на Венгрию, которая блокирует переговоры.

В глазах Зеленского каждая задержка означает, что Европейский Союз немного отдаляется,

– сказал премьер-министр.

Он добавил, что уже объяснил аргументы президенту Украины и "несомненно сделает это еще несколько раз в ближайшее время.

Когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС?