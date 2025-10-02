Об этом Марта Кос рассказала в интервью 24 Каналу.

Как проходит трансформация перед вступлением в ЕС?

Марта Кос провела параллель между Украиной и Словенией на пути к вступлению в ЕС.

Я сравнила это с моей страной, Словенией. Мы получили независимость в 1991 году, но уже в 1996 году начали готовиться к вступлению в ЕС. То есть только через 5 лет после обретения независимости мы начали идти европейским путем. Ваш разрыв составляет 30 лет... Это означает, что пока мы уже шли европейским путем, вы этого не делали,

– отметила еврокомиссар.

Она добавила, что эта трансформация не является легким процессом, но это единственный путь.

"И я всегда люблю подчеркивать, что вы делаете эту трансформацию не только ради вступления. Вы делаете это, потому что вам нужно что-то изменить в своей стране. И вы знаете, что произошло в 2014 году на Майдане, когда вы четко выразили волю, что хотите более глубоких отношений с Европейским Союзом, в то время в сфере торговли", – добавила Кос.

Она рассказала, что нужно изменить судебную систему, чтобы люди были уверены в ней, бороться с коррупцией, сосредоточиться на правах меньшинств, свободе медиа, а еще – на государственных закупках, где коррупция может очень быстро развиваться.

Все это – Копенгагенские критерии. Кос заметила, что они сделают украинскую экономику более стабильной, развитой и повлияют на благосостояние населения.

И, возможно, иногда нам стоит быть терпеливее, или вам стоит быть терпеливее. Потому что это не может быть сделано за один год, или, если сказать образно, за одну ночь. Но вы знаете, что у вас есть поддержка, и что ваше правительство имеет поддержку гражданского общества и людей. И очень важно, что вы также являетесь теми, кто подталкивает правительство делать то, что нужно,

– добавила Марта Кос.

