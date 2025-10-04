Детали передает 24 Канал со ссылкой на Seznamzpravy.
Кто побеждает на выборах в Чехии?
Выборы в парламент Чехии в 2025 году были два дня – 3 и 4 октября.
В Чехии двухпалатный парламент. Это выборы в Палату депутатов – самую важную из двух палат. В ней 200 мест.
Seznamzpravy пишет, что выборы взволновали чехов, а явка достигла рекордно высокого уровня – более 50%.
На зарубежных участках тоже была высокая явка, передает Суспільне. Например, в посольстве Чехии в Лондоне голосовали примерно по сто человек в час.
Многие люди с нетерпением ждали этого, и это очень приятное событие. В пятницу возле избирательного участка в здании посольства Чехии в Лондоне образовались очереди. Я простоял в очереди около 50 минут, чтобы проголосовать,
– рассказал посол Чехии в Лондоне Вацлав Бартушка.
Сейчас избирательные участки закрылись и продолжается подсчет голосов. Уже известны результаты голосования 90% избирателей.
В лидерах, как и предполагали, – оппозиционное движение ANO Андрея Бабиша. На момент публикации новости он набирает 35,95% голосов. На втором месте – правящая коалиция SPOLU Петера Фиалы с 22,28%. За ними идет центристская партия STAN с 10,93%.
В Чехии подсчитывают результаты парламентских выборов / Скриншот 24 Канала
Первые официальные результаты должны появиться вечером 4 октября. Экзитполы не будут публиковать.
Президент Чехии Петр Павел 5 – 6 октября проведет первые послевыборные консультации с лидерами политических партий и движений. Он уже заявил, что переговоры по формированию коалиции не будут простыми.
Во время выборов были проблемы: Россия снова вмешалась
Во-первых, в аэропорту Праги была угроза из-за дронов вечером 3 октября.
Во-вторых, были проблемы с электронными удостоверениями личности, которые должны позволить избирателям идентифицировать себя с помощью смартфонов. Людям даже рекомендовали принести пластиковые удостоверения.
В-третьих, в выборы вмешивались извне. TikTok удалил ряд аккаунтов, которые прославляли Путина, распространяли дезинформацию и нарративы, которые легитимизируют российскую агрессию в Украине, а также "демонстрировали силу российской армии".
Что известно о фаворите гонки Андрее Бабише и его партии?
Андрей Бабиш уже был премьером в 2017 – 2021 годах. Теперь у него очень высокие шансы вернуться на эту должность, что плохо для Украины.
СМИ называют его чешским Трампом. А название его партии, ANO, расшифровывается как "Действия недовольных граждан" (Akce nespokojených občanů).
Бабиш уже заявил, что изменит внешнюю политику Чехии и отменит военную помощь Украине. В частности, прекратит снарядную инициативу для Киева, в рамках которой Украине должны были передать миллион снарядов.
"Бабиш проводил предвыборную кампанию, обещая социальное обеспечение чехам и прекращение военной помощи Украине. Называя себя "миротворцем", который призывает к перемирию в Украине, Бабиш пообещал придерживаться подхода "чехи превыше всего", – отметили журналисты Deutsche Welle.
Важно, что миллиардер Бабиш – не один правый популист в Чехии. Еще есть Томио Окамура с SPD (Svoboda a přímá demokracie), с которым ANO может образовать коалицию.
"Напряженные отношения ANO со Spolu и ее союзниками означают, что партии, возможно, придется искать поддержку у антиевропейских и антинатовских партий – SPD и крайне левой Stacilo!, чтобы сформировать желаемое однопартийное правительство", – информирует "Бабель".
Если Бабиш победит, это сблизит Чехию с Венгрией и Словакией. И сделает еще одно европейское государство недружественным к Украине.