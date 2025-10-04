Детали передает 24 Канал со ссылкой на Seznamzpravy.

Смотрите также Почему выборы в Чехии так важны для Украины и придут ли к власти украинофобы и агент КГБ Бабиш

Кто побеждает на выборах в Чехии?

Выборы в парламент Чехии в 2025 году были два дня – 3 и 4 октября.

В Чехии двухпалатный парламент. Это выборы в Палату депутатов – самую важную из двух палат. В ней 200 мест.

Seznamzpravy пишет, что выборы взволновали чехов, а явка достигла рекордно высокого уровня – более 50%.

На зарубежных участках тоже была высокая явка, передает Суспільне. Например, в посольстве Чехии в Лондоне голосовали примерно по сто человек в час.

Многие люди с нетерпением ждали этого, и это очень приятное событие. В пятницу возле избирательного участка в здании посольства Чехии в Лондоне образовались очереди. Я простоял в очереди около 50 минут, чтобы проголосовать,

– рассказал посол Чехии в Лондоне Вацлав Бартушка.

Сейчас избирательные участки закрылись и продолжается подсчет голосов. Уже известны результаты голосования 90% избирателей.

В лидерах, как и предполагали, – оппозиционное движение ANO Андрея Бабиша. На момент публикации новости он набирает 35,95% голосов. На втором месте – правящая коалиция SPOLU Петера Фиалы с 22,28%. За ними идет центристская партия STAN с 10,93%.



В Чехии подсчитывают результаты парламентских выборов / Скриншот 24 Канала

Первые официальные результаты должны появиться вечером 4 октября. Экзитполы не будут публиковать.

Президент Чехии Петр Павел 5 – 6 октября проведет первые послевыборные консультации с лидерами политических партий и движений. Он уже заявил, что переговоры по формированию коалиции не будут простыми.

Во время выборов были проблемы: Россия снова вмешалась

Во-первых, в аэропорту Праги была угроза из-за дронов вечером 3 октября.

Во-вторых, были проблемы с электронными удостоверениями личности, которые должны позволить избирателям идентифицировать себя с помощью смартфонов. Людям даже рекомендовали принести пластиковые удостоверения.

В-третьих, в выборы вмешивались извне. TikTok удалил ряд аккаунтов, которые прославляли Путина, распространяли дезинформацию и нарративы, которые легитимизируют российскую агрессию в Украине, а также "демонстрировали силу российской армии".

Что известно о фаворите гонки Андрее Бабише и его партии?