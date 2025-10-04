Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, новые вызовы также стоят перед Европейским Союзом.

Какие риски есть для Украины?

Иван Ус отметил, что когда к власти в приближенных к Украине странах ЕС приходят евроскептики или те, что хотят выстраивать хорошие отношения с Россией – это всегда проблема. Есть пример премьеров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо. Если в Чехии будет сформировано большинство, которое позволит назначить Андрея Бабиша премьером, это будет не очень приятная новость для Украины.

Партия побеждает, имея отрыв примерно 10% от действующей партии власти. Но этого недостаточно для того, чтобы сформировать коалицию. То есть здесь еще может быть история, когда победителем будет партия ANO, которую возглавляет Бабиш, но они не получают достаточного количества голосов среди других партий,

– предположил он.

Многие партии проходят в парламент. В частности, даже Чешская пиратская партия. Сейчас самое главное понять, готовы ли все эти партии заключать соглашения с политической силой Андрея Бабиша.

Или они попытаются без крупнейшей по представительству партии в парламенте Чехии создать свою коалицию. Если Бабиш является евроскептиком, если коалиция будет выстраиваться вокруг действующей партии власти, то это будет проевропейская линия. Тогда Чехия останется на треке помощи Украине, где понятно, что сейчас есть угроза для европейского континента,

– пояснил Иван Ус.

Главный консультант Национального института стратегических исследований добавил, что сейчас Евросоюзу очень важно понимать, есть ли у него будущее. Ведь наличие достаточного количества стран, в которых побеждают евроскептики, ставит под сомнение проект единой Европы, которым был ЕС.

Результаты выборов в Чехии: что известно?