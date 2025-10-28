Европейская комиссия передала в Совет ЕС предложение начать переговоры с Украиной об участии в компоненте Govsatcom – программе правительственной спутниковой связи в рамках Космической программы Европейского Союза и инициативы Union Secure Connectivity Programme, отвечающей за защищенную спутниковую коннективность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейскую Правду

Что означает присоединение Украины к европейским космическим программам?

Как сообщил в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье, цель инициативы заключается в том, чтобы Украина стала полноправным участником европейских космических проектов. По его словам, оборонная и космическая сферы тесно связаны, поэтому привлечение Украины к Govsatcom имеет стратегическое значение.

"Мы стремимся полностью привлечь Украину к программе правительственной спутниковой связи. Это важно для безопасной космической конективности, которая укрепит конкурентоспособность Украины, ее государственных структур и граждан", – отметил спикер.

Как пишет Kyiv Post, Еврокомиссия подчеркивает, что Украина уже участвует в программах ЕС в сфере обороны, а теперь готова сделать аналогичный шаг в космическом направлении. Следующим этапом станет обсуждение инициативы между государствами-членами ЕС. Решение об официальном привлечении Украины примет Совет ЕС, после чего стороны подпишут международное соглашение согласно статье 218 Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU).

Govsatcom направлена на создание надежной системы правительственной спутниковой связи, обеспечивающей безопасную передачу данных, даже в кризисных или военных условиях. Программа объединяет ресурсы государств-членов ЕС и частных операторов для поддержки критической инфраструктуры и безопасности.

Первый шаг к космической интеграции Украина сделала еще в апреле 2025 года, когда подписала соглашение об участии в компонентах Copernicus, Space Weather Events и Near-Earth Objects, которые являются частью общей Космической программы ЕС. Новые договоренности расширят сотрудничество в сфере безопасной правительственной связи и спутниковой конективности, важной для обороны и гражданской устойчивости.

Какой спутник Чехия строит для Украины?

Чешская Республика объявила о строительстве и передаче Украине современного спутника для наблюдения за Землей. Аппарат сможет собирать данные независимо от освещения или сложных погодных условий. Проект является важным технологическим вкладом в безопасность и развитие Украины, которая до сих пор полагалась на снимки от партнеров. Чехия стала первой страной, предоставляющей такую высокотехнологичную помощь.

Начало строительства запланировано на ближайшие месяцы. В разработке и конструировании аппарата будут участвовать чешские компании, которые имеют значительный опыт в космических технологиях, особенно в создании небольших спутников.