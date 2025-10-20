Така схема може зробити лідерів деяких країн, як от угорського прем'єра Віктора Орбана, більш поступливими щодо вступу України в блок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Як ЄС може змінити правила членства?

У Politico, посилаючись на джерела в дипломатичних колах, кажуть, що пропозиція про зміну правил членства в ЄС перебуває на ранній стадії розробки та має бути схвалена всіма країнами-членами.

Ідея полягає в тому, що нові члени отримають повні права після того, як ЄС повністю змінить свою систему функціонування, щоб ускладнити накладення вето окремими країнами.

Майбутні члени зобов'язані відмовитися від права вето доти, доки не буде реалізовано ключові інституційні реформи, як-от запровадження кваліфікованої більшості в більшості сфер політики,

– заявив Антон Гофрайтер, голова Комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини.

Розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС.

Ця ініціатива дасть змогу країнам, які наразі перебувають на шляху до членства, таким як Україна, Молдова і Чорногорія, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето – права, яке уряди ЄС завжди цінували як найважливіший інструмент запобігання небажаній для них політиці.

Гофрайтер вважає, що план приєднання нових членів без повного права голосу гарантував би можливість діяти навіть у розширеному ЄС. Він додає, що з обговорень із представниками західнобалканських держав отримує чіткі сигнали про те, що такий підхід вважається конструктивним і життєздатним.

Варто зауважити, що напередодні майбутньої оцінки Комісією стану переговорів про розширення з різними країнами-кандидатами один із дипломатів ЄС припустив, що Комісія могла б також спробувати прискорити процес розширення, рухаючись уперед у переговорах без необхідності отримання офіційного схвалення всіх 27 країн ЄС щоразу.

Це також дозволило б уникнути надання Орбану права вето на кожному етапі переговорів.

Вступ України до ЄС: коротко про головне