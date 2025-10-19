Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Чим загрожує зустріч у Будапешті?

Трамп оголосив про проведення зустрічі з Путіним після тривалих телефонних переговорів між двома лідерами в четвер, 16 жовтня.

За словами чотирьох європейських чиновників, втручання Путіна відбулося саме тоді, коли ситуація почала набирати обертів на користь України. Співрозмовники видання додали, що російський лідер намагався виграти час і зірвати переговори Зеленського в Білому домі.

Двоє представників ЄС наголосили, що лідери Євросоюзу повинні залишатися твердими у відносинах із Росією та шукати шляхи протидії впливу Путіна на Трампа під час саміту. Один із них запропонував, щоб президент Фінляндії Александр Стубб, який відіграв ключову роль у переговорах у Білому домі після саміту Трампа з Путіним у серпні на Алясці, був присутній на зустрічі в Будапешті.

Наразі невідомо, чи запросить Трамп Зеленського приєднатися до переговорів у Будапешті в рамках тристороннього саміту.

Вибір Будапешта як місця проведення зустрічі також викликав занепокоєння інших європейських лідерів щодо результатів переговорів. Під час саміту на Алясці Трамп розстелив для Путіна червону доріжку, забезпечивши йому дипломатичну перемогу після років ізоляції, але не домігся припинення вогню, яке було ключовою метою зустрічі.

Путін не зробив жодних поступок і навіть першим виступив перед журналістами разом із Трампом після переговорів, а потім посилив удари по Україні.

Що відомо про саміт Трампа і Путіна?