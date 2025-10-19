Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Чем грозит встреча в Будапеште?

Трамп объявил о проведении встречи с Путиным после длительных телефонных переговоров между двумя лидерами в четверг, 16 октября.

По словам четырех европейских чиновников, вмешательство Путина произошло именно тогда, когда ситуация начала набирать обороты в пользу Украины. Собеседники издания добавили, что российский лидер пытался выиграть время и сорвать переговоры Зеленского в Белом доме.

Двое представителей ЕС отметили, что лидеры Евросоюза должны оставаться твердыми в отношениях с Россией и искать пути противодействия влиянию Путина на Трампа во время саммита. Один из них предложил, чтобы президент Финляндии Александр Стубб, который сыграл ключевую роль в переговорах в Белом доме после саммита Трампа с Путиным в августе на Аляске, присутствовал на встрече в Будапеште.

Пока неизвестно, пригласит ли Трамп Зеленского присоединиться к переговорам в Будапеште в рамках трехстороннего саммита.

Выбор Будапешта как места проведения встречи также вызвал беспокойство других европейских лидеров относительно результатов переговоров. Во время саммита на Аляске Трамп расстелил для Путина красную дорожку, обеспечив ему дипломатическую победу после лет изоляции, но не добился прекращения огня, которое было ключевой целью встречи.

Путин не сделал никаких уступок и даже первым выступил перед журналистами вместе с Трампом после переговоров, а затем усилил удары по Украине.

Что известно о саммите Трампа и Путина?